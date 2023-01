Nagy szív és nagyszerű taktika hozta meg a sikert a sztárok ellen

A magyar együttes terveit alaposan felborította két amerikai légiós, Brittney Sykes és Courtney Vandersloot szerződésbontása. A csapat formája is meglehetősen ingadozó, ezért bravúrra volt szükség a győzelemhez, amely megszilárdíthatná az első helyet a nyolcas csoportban.

A vendégek gyorsan elhúztak 7-0-ra, ám összeállt a Sopron védekezése, és a 7. percben már ő vezetett 8-7-re dacára annak, hogy támadásban nemigen boldogult az ellenféllel, ráadásul sorra maradtak ki a közeli dobások is. Mindkét oldalon minden egyes lehetőségért keményen meg kellett harcolni, és közben alig-alig hullott a gyűrűbe a labda, az első negyed végén így mindössze 12-11-et mutatott az eredményjelző. A folytatásban is a török együttes kezdett jobban, egy ideig két-három ponttal vezetett, magyar részről az elnyűhetetlen Fegyverneky Zsófia tartotta ilyen szűken a különbséget. Aztán kétszer megvillant Ezi Magbegor is, az ő öt pontjával sikerült fordítani, és 27-24-gyel zárult az első félidő.

Fotó: Fiba.com

A szünetet követően ez az állás csaknem öt percig nem is változott, a kikényszerített dobások sorra kimaradtak, tiszta dobóhelyzethez pedig csak elvétve lehetett jutni. Ez persze dicsérte a két csapat védekezését, ám így a hét meccseként beharangozott találkozó nagy harcot, fogcsikorgató küzdést hozott jó és szép kosárlabda helyett. Ráadásul Fegyverneky Zsófia kivételével nem akadt egyetlen játékos sem, aki tartósan kiemelkedett volna a mezőnyből. A 28. percre fordulva a támadásban kissé feljavuló Sopron nyolc ponttal ellépett, ekkora különbség még nem alakult ki egyik csapat javára sem ezen a mérkőzésen. Ez persze még nem jelentett sokat, a Mersin roppant szívósan küzdve nem engedte lerázni magát, és rendkívül izgalmasan teltek a percek. Küzdeni azonban a magyar bajnok is tudott, és ha támadásban nem jeleskedett, a remek védekezésével nem engedte közel magához a törököket, 51-44-re megnyerte a mérkőzést, és két pont előnnyel vezeti a B csoport tabelláját. A mezőny legeredményesebb játékosa Fegyverneky Zsófia lett 15 ponttal.

Ugyanebben a csoportban a Diósgyőr idegenben 96-60-ra lelépte a belga Mechelent. A csoport állása: 1. Sopron 16, 2. Schio 15, 3. Mersin 14, 4. Salamanca 14, 5. Girona 14, 6. Diósgyőr 14, 7. Landes 11, 8. Mechelen 10.

Euroliga, B csoport, 9. forduló: Sopron Basket–Mersin 51-44 (12-11, 15-13, 12-8, 12-12)

Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője: – Nagyon hálásak vagyunk a szurkolóinknak, hogy megint ilyen sokan eljöttek a mérkőzésre, és buzdítottak minket. Egy ilyen szoros, harcos mérkőzésen, amelyen tiszta ziccerek is kimaradtak, nagyon jól jön ez a segítség, hogy ne menjen el a játékosok önbizalma. Nem mindennapi volt az a munka, amit a lányok védekezésben elvégeztek, az elsőtől az utolsó percig kifogástalanul összpontosítottak. Ehhez, és hogy végig kitalálják az ellenfél szándékait, okosnak és intelligensnek kell lenni. Mindez a támadás rovására ment, de eredményes volt. Megemelem a kalapomat a csapatom előtt. Fegyverneky Zsófia: – Nagyon fontos győzelmet arattunk egy az első helyre is esélyes ellenféllel szemben. Ezt a meccset a védekezésünkkel nyertük meg, nagyszerű taktikát valósítottunk meg csaknem százszázalékosan, hiszen negyvennégy ponton tartottunk egy sztárcsapatot. Támadásban tudunk jobbak lenni, de most örüljünk a sikernek!

Borítókép: Fegyverneky Zsófia a mezőny legjobbja volt (Fotó: Fiba.com)