Bravúrra lesz szüksége a magyar címvédőnek a török sztárcsapat ellen

Hétfőn még ünnepeltek, ma pedig ünnepelni akarnak, de odáig eljutni nagyon nehéz lesz. A Sopron Basketről van szó, amely a futballválogatott mögött a második helyen végzett az Év csapata választáson, és így ott lehetett a Sportcsillagok gáláján az Operaházban, ahonnan jóval éjfél után értek haza a játékosok Sopronba, de másnap már keményen folytatták a felkészülést a Mersin elleni Euroliga-mérkőzésre.

A nemzetközi szövetség, a FIBA a hét mérkőzésének kiáltotta ki ezt a találkozót, vezető cikkben harangozza be, és valóban, Európa elitsorozatában ezúttal ez a legnagyobb rangadó. A magyar bajnok, amely címvédő az Euroligában – ezért volt versenyben a 2022 legjobb magyar csapata címért – nyolc forduló után pontelőnnyel áll a B csoport nyolcasának az élén hat győzelemmel és két vereséggel, mögötte pedig éppen a török együttes áll 5-3-as mutatóval és bombaformával. A Mersin a legutóbbi három meccsét megnyerte, majd a hét végén simán legyőzte a bajnokságban a legnagyobb riválisát, a Fenerbahcét is.

Fotó: Fiba.com

A sikereit a légiósainak köszönheti, a klub ugyanis igazi nagy sztárokat vonultat fel. Az öt külföldije mind tekintélyes kosaras az észak-amerikai profi ligában, a WNBA-ben is, valamennyien szerepeltek az All-Star-csapatban, néhányuk MVP-címmel is büszkélkedhet, Chelsea Gray olimpiai és világbajnok játékos, valamennyien erősek, képzettek – a múlt heti fordulóban a Salamanca ellen a csapat 85 pontjából 74-et ők öten szereztek. Közük van egyébként az a Briann January is, aki az előző idényben még Sopronban játszott és a Sopronnal ért fel a kontinens csúcsára.

Fotó: Fiba.com

Az Euroliga második fordulójában a magyar bajnok idegenben 75-50-re fölényesen győzött, ám ebből nem lehet kiindulni, mert azóta nagyot fordult vele a világ. Annak a találkozónak a legjobbja például az a Brittney Sykes volt az egyik hőse, akit a soproniak fegyelmi okok miatt kiebrudaltak, majd néhány napon belül a rivális Gironához szerződött. Az ő hiánya érzékeny veszteség, és azóta felbontotta a szerződését a világ egyik legjobb irányítója, Courtney Vandersloot is úgy, hogy bár október közepétől rendelkezésre kellett volna állnia, még csak fel sem bukkant a magyar városban.

Török Zoltán ügyvezető érezhető keserűséggel számolt be ezekről a válásokról, és egy alkalommal ki is fakadt, mondván, az amerikai játékosok egy része következmény nélkül packázik az európai klubokkal. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 2021-ben a friss olimpiai bajnok Napheesa Colliert is hiába kötötte szerződés Sopronba, még csak el sem utazott oda, érthető a vezető tehetetlen dühe. Courtney Vandersloot egyébként rákos édesanyja ápolása miatt kapott haladékot a megjelenésre, ám miután az édesanyja jobban lett, ő – élve a szerződésében szereplő lehetőséggel – kiugrott belőle, ugyanis a Fenerbahce és a Mersin is óriási összegekkel csábította, hamarosan kiderül, melyikük lett a befutó.

Fotó: Fiba.com

Brittney Sykes esete más, ő a fegyelmezetlenségekkel kiprovokálta a szerződésbontást, hogy elfogadhassa a Girona busás ajánlatát. A FIBA megadta a játékengedélyét a spanyol klubhoz, hiszen a Sopronhoz már nem kötötte megállapodás, ugyanakkor a magyar bajnok beperelte a sportág döntőbíróságánál, a BAT-nál, bennfentes információk szerint nyerni is fog, csak a kártérítés összege a kérdéses. Pénz tehát minden bizonnyal jön miatta Sopronba, mint ahogyan Vandersloot is átigazolási díj ellenében írhat alá máshova, csak éppen Gáspár Dávid vezetőedző a bankókat nem állíthatja a csapatba, neki játékosokra van szüksége.