Liu Shaoang, Szilágyi és Kopasz sem ment el az Év sportolója gálára

A 65. alkalommal rendezett voksolás győzteseit az M4 Sport – Az Év sportolója gálán, az Operaházban hirdették ki hétfő este, az M4 Sport élőben közvetítette a műsort. A sorrendek 423 szavazat alapján alakultak ki. Azt már korábban tudtuk, hogy a férfiaknál az MSÚSZ által meghatározott tízes listáról a sportújságírók szavazatai alapján Liu Shaoang, Milák Kristóf és Szilágyi Áron került be az első háromba, közöttük van győztes, akinek a személyére a gálán derült fény.

Milák Krisóf nyert, Liu Shaoang és Szilágyi Áron nem volt jelen. Fotó: Szabó Miklós

Liu Shaoang a pekingi téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában egy aranyat és két bronzot nyert, a montreali vb-n pedig négy aranyat. A pekingi diadala 500 méteren a téli olimpiák első magyar egyéni győzelme. Milák Kristóf a budapesti vizes vb-n két aranyat (200 méter pillangón világcsúccsal), a római Eb-n három aranyat és két ezüstöt gyűjtött be. Szilágyi Áron a kairói vívó-vb-n egy aranyat és egy ezüstöt, az antalyai Eb-n egy aranyat nyert. Háromszoros egyéni olimpiai bajnokunk először lett egyéni világbajnok.

A voksoláson a kajakos Kopasz Bálint nem került be az első háromba, pedig neki is szenzációs éve volt, a világ- és az Európa-bajnokságon is megnyerte a királyszámot, a K–1 1000 métert, s az ugyancsak olimpiai szám K–2 500-on is megcsinálta a vb-arany, Eb-arany duplát Nádas Bencével.

Kopasz Bálintnak a csapatoknál sem sült el jól a szavazás

A csapatoknál, az egyéni sportágakban a Kopasz, Nádas kettős a szavazáson bekerült az első háromba, de nem nyert, előbb azt tudtuk meg, hogy a világbajnok női kardcsapatunk (Pusztai Liza, Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Szűcs Luca) vitte el a pálmát.

Katona Renáta, Szűcs Luca, Battai Sugár Katinka és Pusztai Liza. Fotó: Szabó Miklós

Amikor az „eredményhirdetés” előtt a nézőtéren a kamera megmutatta a jelölteket, miként az Oscar-díjak átadásán szokás, a kajakos duó két tagja közül csak Nádas Bence állt fel, Kopasz Bálint nem volt ott az Operaházban. Mintha megérezte volna, hogy ez nem az „ő szavazása”...

(Pedig a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség, az AIPS szavazásán, amelyen 420 újságíró voksolt 113 országból, Kopasz Bálint 2022-ben a világ nyolcadik legjobb sportolója lett! Tegyük gyorsan hozzá, hogy Milák Kristóf pedig az ötödik – az első helyen amúgy Lionel Messi végzett.)

Azt is gyorsan megtudtuk, hogy Szilágyi Áron sincs ott a gálán, ugyanis a kategóriában tavaly Eb-aranyat és vb-ezüstöt nyert férfi kardcsapat volt a harmadik jelölt a díjra, de csak Szatmári András, Gémesi Csanád és Decsi Tamás volt jelen a nézőtéren. Tény, hogy Szilágyi Áron Londonban tartózkodik, a felesége ott dolgozik, s háromszoros olimpiai bajnokunk „kétlaki” életét él – de a London–Budapest-távolság azért áthidalható.

A Szeged melletti Algyőn lakó Kopasz Bálint a Facebook oldalán arról posztolt, hogy túrázik.