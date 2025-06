Milliárdok ütötték az FTC markát, de még többet érhet az európai kupaszereplés

Tizenhat mérkőzés. A Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulva az Európa-liga nyolcaddöntőjéért zajló párharc plzeni visszavágójáig bezárólag ennyi nemzetközi kupameccset játszott az FTC a 2024/2025-ös idényben, amelynek lezárultával kijelenthető: ismét jól fizetett az európai kupaszereplés a nemzetközi porondra 2019 óta minden évben visszatérő magyar bajnoknak.

Nézőcsalogató meccsek, jó eredmények. Az FTC számára megérte az Európa-ligában szerepelni Fotó: Origó/Polyák Attila

Az FTC nemzetközi menetelése dióhéjban

A Ferencváros a BL-kvalifikáció harmadik körében búcsúzott, ám a rájátszáskör abszolválása után eljutott az El megújult főtáblás szakaszába. Ott a francia Nice, az ukrán Dinamo Kijev, a svéd Malmö és a holland AZ Alkmaar legyőzésének is köszönhetően a 36 csapatot felvonultató tabella 17. helyén zártak a zöld-fehérek, így sorozatban harmadik évben is továbbjutottak, és készülhettek a Viktoria Plzen ellen. A csehek végül a két találkozó alapján jobbnak bizonyultak. A Fradi összesen tíz mérkőzést játszott az Európa-ligában, ebből ötöt megnyert, és ugyanennyit el is veszített.

Az FTC számára a Plzen jelentette a végállomást az Európa-ligában Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Megduplázta tavalyi bevételét a klub

A szezon végén a Swiss Rumble nevű sportgazdasági oldal elvégezte az európai kupák pénzügyi összesítését, amiből kiderült, hogy mennyit keresett a Fradi az Európa-ligában. Amint azt az Origó megírta, az európai szövetség, az UEFA által még a sorozat kezdetén nyilvánosságra hozott, a megszerzett pontok után járó összegek mellett a Swiss Rumble számításában már egy másik faktor is benne van, a szervezet ugyanis azt is figyelembe vette, hogy egy-egy ország mekkora közvetítési jogdíjat fizetett be.

Márpedig a Fradi pontosan ennek a tételnek köszönhetően duplázta meg a bevételét a tavalyi idényhez képest. A magyar bajnok a május 31-i Bajnokok Ligája-döntővel zárult idényben 11,7 millió eurót, azaz 4,722 milliárd forintot keresett.

Az eredmények hatása a jövőre

Az előző évad eredményei újabb tíz ponttal növelték meg az FTC UEFA-együtthatóját (ez a csapatok közötti sorrend felállításának alapja), amely így már 39 pont. Mindez azt jelenti, hogy a bajnokként a következő kiírást is a BL selejtezőjének 2. fordulójában kezdő együttes a teljes selejtezősorozatban kiemeltként várhatja az ellenfeleket. A BL-szereplés kivívásához a második, a harmadik és a negyedik kört is sikerrel kéne venni, kiesés esetén viszont előbb az El, majd a Konferencialiga kvalifikációja nyújthat vigaszt. Ebben a rendszerben a kulcskérdés a második selejtezős forduló teljesítése – ha az sikerült, akkor minimum a Konferencialiga-főtábla garantált.

Ezzel a győzelemmel biztosította be továbbjutását az FTC az egyenes kieséses szakaszba: