Szoboszlai első benyomása Kloppról: Mintha ezer éve ismernénk egymást

Minden idők legdrágább magyar futballistája, a 70 millió euró fejében klubot váltó Szoboszlai Dominik immáron a Liverpool középpályása. Egyelőre neki is ízlelgetnie kell ezt a mondatot. – Olvasni már olvastam, hallani már hallottam, az aláírásomat is láttam a szerződésen, de átérezni, úgy igazából felfogni, hogy mit is jelent ez a mondat… Ez még nem megy. Vasárnap, a hivatalos bejelentéssel egy fejezet lezárult, egy másik viszont elkezdődött. Az első napok biztosan furcsák lesznek, de nagyon várom az előttem álló éveket – fogalmazott a Sportálnak adott interjújában a játékos. – A klubfutball tetején vagyok, de mindennap van új cél, és elképesztő motivációt jelent, hogy ennek a klubnak a része lehetek, hogy trófeákért játszhatok. A következő tíz- tizenkét évben azon a szinten szeretnék maradni, ahova most eljutottam, emellett folyamatosan fejlődni akarok, egyre jobb futballistává válni. Kizárólag ez lebeg a szemem előtt.

Szoboszlai Dominik a Liverpool új nyolcasa Fotó: facebook.com/LiverpoolFC

Szoboszlai a nyári vakációjára még a Lipcse labdarúgójaként utazott el, Horvátországi útja előtt még csak nem is sejtette, hogy a nyaralása után Liverpoolban köthet ki.

– Éppen azelőtt, hogy elindultam volna kikapcsolódni, pont arról beszéltünk a menedzseremmel, hogy a következő hetekben bármi megtörténhet… Ettől függetlenül a nyaralás alatt nem sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, sosem voltam az a típus, aki ezen agyal, de azért némileg ott motoszkált a fejemben, hogy mi lenne, ha… Aztán egyszer csak felgyorsultak az események, a feltételes módból pedig valóság lett.

Most pedig azt mondhatom, hogy olyan csapathoz szerződtem, amiről gyerekkorom óta álmodtam, és eljutottam arra a szintre, amit kissrácként kitűztem magam elé.

A középpályás mostantól a világ egyik legismertebb edzőjének, Jürgen Kloppnak a kezei alatt dolgozhat, aki már az első beszélgetésük során nagy benyomást tett rá. A német szakember a vakációja alatt egy hívással „zavarta meg” Szoboszlait.

– Azt nyilván nem árulom el, mi hangzott el a videóhívásnál, de annyit mondhatok, hogy nagyon megnyugtatott az a beszélgetés. Amellett, hogy a világ egyik legjobb edzője, emberileg is teljesen lehengerlő. Elképesztően jó fej volt, amolyan „chill”-es beszélgetés volt. Úgy beszélgettünk, mintha ezer éve ismernénk egymást. Már alig várom, hogy elkezdjük a közös munkát.

A portál felvetette Szoboszlainak, ideje lenne lecserélnie a csengőhangját a telefonján, hiszen a Liverpool futballistájaként a klubhimnusz, vagyis a You’ll Never Walk Alone dukálna neki. A magyar válogatott csapatkapitányának tetszett az ötlet.

– Amikor a repülőn ültünk Liverpool felé, többször is meghallgattam. Eddig is tetszett, mondanom sem kell, most már még jobban kedvelem – úgyhogy nincs kizárva a csere – mondta zárásként Szoboszlai.

A jövőben Szoboszlai is a szurkolókkal énekelheti a You’ll Never Walk Alone-t:

Borítókép: Szoboszlai Dominik a Liverpool edzőközpontjában (Forrás: Facebook.com/LiverpoolFC)