Szoboszlai Dominik már most hatással akar lenni a Premier League-re + videó

Kerkez Milos túl van rajta, következik Szoboszlai Dominik! Előbbi szombaton átesett a tűzkeresztségen, bemutatkozott a Premier League-ben, és óriási meglepetés lenne, ha ez vasárnap kora este nem történne meg Szoboszlai Dominikkal is. Eddig ő is csak felkészülési mérkőzéseken lépett pályára új csapatában, a Liverpoolban, ám a Chelsea ellen már igazi tétmeccs, komoly rangadó következik a sorban.

A magyar válogatott csapatkapitánya minden szakportál szerint ott lesz a keretben, sőt a kezdőcsapatban. Ő lehet, azaz egészen biztosan lesz a tizenkettedik magyar futballista, aki eljutott odáig, hogy játszhatott a világ legerősebb bajnokságában Kozma István, Gera Zoltán, Király Gábor, Torghelle Sándor, Fülöp Márton, Kurucz Péter, Halmosi Péter, Buzsáky Ákos, Priskin Tamás, Bogdán Ádám, és most már Kerkez Milos után.

A német RB Leipzigtől 70 millió euróért megvett Szoboszlai Dominik a Liverpool honlapjának adott interjút a bajnoki rajt előtt, amelyben elmondta, a hasznos felkészülési időszak után szeretne azonnali hatást gyakorolni az idényben.

– Amikor aláírtam, az első perctől kezdve készen álltam – hangsúlyozta Szoboszlai Dominik. – Én is azért jöttem, hogy segítsem a csapatot és a szurkolókat, hogy egy olyan idény után, mint az előző, újra trófeákat nyerjen. Nagyon meleg fogadtatásban részesítettek a srácok, az első naptól kezdve mindenki nyitott volt, szóval innen is köszönöm nekik a segítséget – fogalmazott a 22 éves középpályás.

– Az edzéseken és a meccseken is igyekszem a legtöbbet kihozni magamból, szóval remélem, hogy a Chelsea ellen is a legjobbamat tudom nyújtani – tette hozzá, kitérve arra is, hogy nem a legkönnyebb dolog a Stamford Bridge-en indítani egy új idényt, de várja, hogy az Anfielden is pályára lépjen. – A Premier League a világ legjobb bajnoksága, a Liverpool a világ egyik legjobb csapata, én pedig azért jöttem, mert szeretnék sok mindent elérni ezzel a csapattal.

Közben pedig a Sky Sport azzal a René Mariccsal készített interjút, aki még Salzburgban edzette Szoboszlai Dominikot. A szakember valósággal áradozott egykori tanítványáról, aki szerinte visszahozza azt a magas intenzitású futballt az Anfieldre, amely sokáig jellemezte Jürgen Klopp csapatát, de amely tavaly mintha elhalványult volna.

– Szoboszlai hihetetlenül atletikus – mondta az osztrák edző. – Folyamatosan magas szinten hozza a futóteljesítményt, ha megnézzük az adatait, ebből kitűnik. Ha pedig nem az adatokat nézzük, hanem a látványt, akkor az tűnik fel, hogy nincs fölösleges cifrázás, nincsenek nagy, negyvenméteres, látványos vágták, de mindig ott van, ahol lennie kell, fantasztikusan védekezik, és megnyeri a párharcokat.

Maric felhívta a figyelmet Szoboszlai káprázatos rúgótechnikájára, arra, hogy az előszezonban már három gólt szerzett a Liverpool Dominik szögleteiből.

– Állandó veszélyt jelent az ellenfélre a rögzített játékhelyzetekből. Félelmetes a rúgótechnikája, talán a legjobb a világon, vagy legalábbis ott van a legjobbak között. Gondoljunk csak a Leicester elleni ívelt lövésére a kezdőkörből, amiből kis híján gól lett. Mindig is tudta, hogy egyszer nagy játékos lesz belőle, világklasszis, és most már valóban az. A legszebb, hogy eközben megmaradt a játék, a futball iránti mérhetetlen szenvedélye és a munkamorálja. Akkor a legveszélyesebb, amikor nála van a labda. Állandóan arra törekszik, hogy megszerezze, és alkosson. A lelke mélyén megmaradt kissrácnak, aki imádja a futballt, és ahhoz labda kell. Egy az egy ellen is félelmetes.

Premier League, 1. forduló Péntek Burnley–Manchester City 0-3 Szombat Arsenal–Nottingham Forest 2-1 Bournemouth–West Ham United 1-1 Brighton–Luton 4-1 Everton–Fulham 0-1 Sheffield United–Crystal Palace 0-1 Newcastle United–Aston Villa 5-1 Vasárnap

Brentford–Tottenham Hotspur 15.00 (tv: Spíler 1)

Chelsea–Liverpool 17.30 (tv: Spíler 1) Hétfő

Manchester United–Wolverhampton 21.00 (Match 4)

