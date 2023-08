Kerkez Milos döntetlen meccsen mutatkozott be a Premier League-ben

Most meglett a tizenegyedik magyar is a Premier League-ben: a 19 éves Kerkez Milos ott volt a Bournemouth kezdőcsapatában a West Ham United ellen, és végig is játszotta a mérkőzést. Ő az angol klub történetének mindössze ötödik olyan játékosa, aki tinédzserként debütált a PL-ben. Gól nélküli első félidő után a West Ham támadója, Jarrod Bowen az 51. percben a tizenhatos előteréből ballal egy remek lövést zúdított a hazai kapuba, a hajrában pedig Antonie Semenyo lövése pattant meg az egyik vendég védőn, erre Dominic Solanke csapott le, az angol csatár a kapust is kicselezte, majd a hálóba lőtt. Maradt az 1-1, fordítani már nem tudott Andoni Iraola együttese, amely így döntetlennel kezdte a bajnokságot.

Az Arsenal és a Nottingham meccsre érkező hatalmas tömeget nem sikerült időben beengedni az Emirates Stadionba, így fél órával később kezdhették a csapatok a találkozót. A londoniakat nem zavarta meg a csúszás, a kezdő sípszótól dominálták a pályát, a vendégeknél alig láthattuk a labdát. A 26. percben Gabriel Martinelli egy csodálatos csellel juttatta el a labdát Eddie Nketiahhoz, aki biztos lábbal meg is szerezte a vezetést. Mindössze hat perccel később tovább növelte az előnyét az Arsenal Bukayo Saka gyönyörű góljával, a 21 éves játékos a tizenhatoson kívülről vállalta el és hihetetlen pontosan bebombázta a labdát a kapu jobb oldalába. A második játékrészben jó időre leült a mérkőzés, azonban a 82. percben a Nottingham szépítése felébresztette mindkét gárdát. Anthony Elanga az összes londoni védőt lefutva hozta fel a kapu elé a labdát, majd Taiwo Awoniyi elé helyezte, aki biztos lábbal fejezte be az akciót, ezután viszont már nem változott az eredmény, az Arsenal tehát győzelemmel rajtolt.

A Brighton 4-1-re könnyedén legyőzte az újonc Lutont, amelynek mégis volt mit ünnepelni, hiszen megszerezte első gólját a Premier League-ben.

