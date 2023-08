Indul a Premier League, Guardiola Cityje a hegy tövében

Váratlan felütéssel kezdődött a Premier League előző kiírása. Sokévnyi gyötrődés után az Arsenal állt az élre és átvette a Liverpool szerepét az angol bajnokságban, vagyis a Manchester City fő kihívója lett. Ez a film viszont nem volt hollywoodi tündérmese. Pep Guardiola csapata a vetélytárs botlásait szokásához híven kíméletlenül kihasználta, így – miként az azt megelőző öt idényből négyszer – legutóbb is a City lett a Premier League bajnoka.

Artetát nagyon megviselte, hogy nem csapata lett a Premier League legjobbja Fotó: EPA/TOLGA AKMEN

Az Arsenal korai szárnyalását látva leginkább az volt a kérdés, hogy mikor pukkad ki az a bizonyos lufi. Meglehetősen későn jött el ez a pillanat,

az Ágyúsok 248 nap elteltével adták csak át a trónt a Citynek – ennyi ideig még soha egy csapat sem vezette a Premier League tabelláját anélkül, hogy aztán bajnok ne lett volna. Hogy hasonló szívfájdalomban ezúttal ne legyen részük, a londoni klub tulajdonosai olyat tettek, ami eddig nem volt jellemző rájuk, és mélyen a zsebükbe nyúltak: Declan Rice-t (West Ham) 116, Kai Havertzet (Chelsea) 75, Jurrien Timbert (Ajax) pedig negyvenmillió euróért vásárolták meg. Pótolhatatlan távozókról pedig nem beszélhetünk, így bátran kijelenthető, hogy az Arsenal megerősödve vág neki a ma kezdődő idénynek.

Az Angol Szuperkupa megnyerése pedig jó visszaigazolás volt Mikel Artetának is, aki a bajnoki cím elvesztése miatt némileg kételkedni kezdett magában.

– Az első hetek nagyon nehezek voltak. Először az embernek el kell rajta gondolkodnia, hogy volt-e bármi, amit máshogy kellett volna csinálnia. Ha igen, akkor tanulnia kell belőle, és elbírálnia, vajon ő a megfelelő személy arra, hogy vezesse a csapatot, van-e elég energiája és hite. Önvizsgálatot végeztem: a válaszom igen, tele vagyok energiával és optimistán tekintek előre – nyilatkozta az Ágyúsok edzője. – Amit legutóbb elértünk, az nem volt elég arra, hogy megnyerjük a fontos trófeát, úgyhogy jobbnak kell lennünk.

Ki nyeri a Premier League következő idényét?

Arteta utolsó állításával az Angol Szuperkupa megnyerése ellenére is egyet kell értenünk. Mert bár az Arsenal tizenegyesekkel legyőzte a Manchester Cityt, ezen a mérkőzésen is inkább az utóbbinak állt a zászló, és ez igaz a Premier League 2023/24-es idényére is. Az előző idényben triplázó (PL, Bajnokok Ligája, FA-kupa) világoskékek a nyáron nem sokat gyengültek, bár Ilkay Gündogan (Barcelona) elvesztése nagy érvágás. Kérdés, hogy a Chelsea-től érkezett Mateo Kovacic tudja-e őt pótolni. A védekezés terén eddig is remekelt Pep Guardiola gárdája (a Newcastle-lel holtversenyben a legkevesebb, 33 gólt rámoltak be az ellenfelek Éderson kapujába), Josko Gvardiol (RB Leipzig) megvásárásával és a Bayern München által csábított Kyle Walker megtartásával feltehetően ez nem fog változni. Elől pedig Erling Haaland zsenialitásában továbbra is bízhatnak, aki első Premier League-idényében rekordot jelentő harminchat találattal lett aranycipős.

– Lehetetlen megismételni, amit az előző idényben tettünk – véli Pep Guardiola, akinek csapata péntek este a Burnley vendégeként lép pályára a PL-nyitányon. – Ilyet az életben egyszer lehet elérni. Azt mondtam a játékosoknak, hogy a legmagasabb hegyet már megmásztuk, azóta lejöttünk róla, és most ugyanazokkal a célokkal újra nekivágunk az útnak. Amit elértünk, megmarad a szívünkben és az eszünkben, de már vége, most ismét a nulláról kezdünk.

A tabellán tavaly harmadik és negyedik helyen végzett Manchester Unitednek és Newcastle-nek ismét jó esélye van az előkelő helyezések elérésére. Előbbi megvált David de Geától, hamarosan pedig a sokat kritizált Harry Maguire is távozhat, míg az érkezők között olyan neveket említhetünk, mint Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter), Jonny Evans (Leicester) és Rasmus Hojlund (Atalanta). A Newcastle sem volt tétlen az átigazolási piacon, mások mellett Sandro Tonalit (AC Milan) és Harvey Barnest (Leicester) is megszerezte.