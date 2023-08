Íme, Szoboszlai csapattársainak autóparkja – Szalah nem sajnálja a pénzt + videó

Egykori csapatánál, az osztrák Red Bull Salzburgnál egy A5-ös Audit használhatott, majd azután, hogy 2021 januárjában Németországba, az RB Leipzigbe igazolt, vett magának egy Mercedes AMG G63-ast. Szoboszlai Dominik luxusautójában egy 4 literes V8-as motor dübörög, 577 lóerős teljesítményű, és 9 sebességes automata váltóval rendelkezik, ebből fakadóan rendesen eszi is az üzemanyagot: a fogyasztása 100 kilométeren 13,3 liter körül van. A méretéhez képest viszont lehet vele repeszteni, 0-ról 100-ra 4,5 másodperc alatt gyorsul fel. Az új G 63 AMG 4MATICA alapára jelenleg nyolcvanmillió forint körül van.

Szoboszlai Dominik, ahogy ritkán látjuk: kerékpáron (Forrás: Liverpool FC/ Facebook)

Szoboszlai Dominik egyelőre titkolózik

Labdarúgó-válogatottunk 22 éves csapatkapitányának most mégis új kocsija lesz, mert amint azt a The Athleticnek nemrégiben elmondta, rászolgált erre azzal, hogy hetvenmillió euró (27,11 milliárd forint) ellenében, a magyar átigazolási csúcsot ismét megdöntve, az angol Liverpoolba szerződött a nyáron a lipcseiektől. Persze, édesapja beleegyezése nélkül ez sem valósulhat meg, így egyelőre azt is titokban tartja, hogy milyen járművet nézett ki magának.

A mértékadó német szakportál, a Transfermarkt által 794,80 millió euróra (307,79 milliárd forint) becsült liverpooli játékoskeretben egyébként egy átlagos futballista – így honfitársunk is – több mint hatmillió fontot (2,7 milliárd forint) keres évente, ebből tehát bőven futja prémiumkategóriás autókra.

A fizetési listán Mohamed Szalah 18,2 millió fonttal (8,2 milliárd forint) az első, és az egyiptomi büszkélkedhet a legnagyobb gépparkkal is.

Garázsában többek között egy Lamborghini Aventador (271 ezer font, 123 millió forint), egy Mercedes-Benz SLS AMG Roadster (176 ezer font, 80 millió forint) és egy Bentley Continental GT (160 ezer font, 73 millió forint) is pihen, de ha kedve szottyan, akkor a Range Rover Sport SVR-jét, a Mercedes AMG GLE Coupéjét, az Audi Q7-ét, sőt a régi Toyota Camryját is vezetheti. A gárda holland csapatkapitánya, és 11,44 millió euróval (5,16 milliárd forint) a második legjobban kereső játékosa, Virgil van Dijk sem panaszkodhat, főleg amióta egy mostanság 186 millió forintot érő Ferrari 488 Spider tulajdonosa.

A liverpooli játékosok autócsodái a Világgazdaság oldalán részletesen ITT tekinthetők meg.

Szalah egyik autója, a Lamborghini Aventador – a csatár, mint fentebb látjuk, „természetesen” vörös színű változatot választott.

Borítókép: Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik (Forrás: Twitter/Liverpool FC)