Külföldről jön, de nagyon is ismerős a férfiak új kapitánya

Csaknem négy hónapig tartott az interregnum. Ivkovics Sztojan tíz és fél év után az idén augusztus 17-én tette nyilvánossá, hogy lemond a szövetségi kapitányi posztról. Nem sokkal korábban tisztújítás zajlott le a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségében, Szalay Ferenc helyett Báder Márton lett az új elnök, de a férfiválogatott élén elsősorban nem emiatt üresedett meg a poszt. Ivkovics Sztojan eredményes szövetségi kapitány volt, egymás után kétszer is kivezette a csapatot az Európa-bajnokságra, a világbajnoki selejtezőkön is úgy szerepelt a válogatott, hogy részt vehetett az olimpiai előselejtezőkön is – utóbbiak lezárultával vált nyilvánossá a kapitány búcsúja.

Ivkovics Sztojan sikeres kapitány volt. Fotó: Mirkó István

Ő azt mondta, és nehéz lett volna vitatkozni vele, hogy ő ennél többet nem tud kihozni a rendelkezésére álló keretből: az Eb az szinte kötelező, a világbajnokság nagy szerencsével és komoly bravúrral összejöhet, az olimpia lehetetlen – szinte a semmiből juttatta el idáig a válogatottat, de ez a maximum. Ezzel persze fel is adta a leckét az utódjának, hiszen ebből kiindulva az nem szárnyalhatja túl az Ivkovics-időszakot, legfeljebb ismételhet. A szövetség nem állt könnyű döntés előtt, aztán amikor kiderült, hogy külföldi szakemberben gondolkodik, akkor már lehetett sejteni, hogy kire esik a választás.

Nem volt fontos a főállású kapitány

Gasper Okorn 1996 óta dolgozik edzőként, korábban hazáján kívül Litvániában, Lengyelországban és Kuvaitban is megfordult, háromszoros szlovén és egyszeres litván bajnok volt, 2007-ben a szlovén válogatottal másodedzőként az Európa-bajnokság negyeddöntőjébe jutott. Ennél is lényegesebb azonban, hogy Magyarországon a Falcóval kétszer lett bajnok (2019, 2021), egyszer elhódította a Magyar Kupát (2021), a szombathelyieket bevezette a Bajnokok Ligájába, ahol azóta is törzstagok. Dolgozott együtt a válogatottból Váradi Benedekkel, Perl Zoltánnal, Keller Ákossal, Golomán Györggyel, Somogyi Ádámmal és Benke Szilárddal is.

A szövetség budaörsi székházában tartott sajtótájékoztatón Báder Márton elnök közölte, hogy az 50 éves szakvezető szerződése a 2025-ös Európa-bajnokság végéig szól, illetve hogy a Gasper Okorn párhuzamosan a szlovén Krka Novo Mestónál is tovább edzősködik.

Gasper Okorn sikeres kapitány lehet. Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

– A kiválasztásnál nem volt szempont az, hogy főállású kapitányunk legyen, mivel a szövetségi és a klubnál végzett munka jól összeegyeztethető – jelentette ki Báder Márton. – A Krka sportigazgatója, Jure Balazic jó ismerősöm, játékosként volt szobatársam is, neki is köszönöm, hogy létrejött ez a megállapodás. A szűkített listán egyébként szerepelt egy olasz és egy görög kapitányjelölt is, Gasper Okorn mellett szólt, hogy jól ismeri a játékosokat, és a Falcónál már bizonyított.

Kevés időt kap az új kapitány

Gasper Okorn kijelentette, nagy kihívás és nagy felelősség az új megbízatása.

– Nagy cipőbe lépek, mivel az elődömmel két Eb-n is járt a válogatott. A cél most egyértelműen az, hogy a 2025-ös Eb-re is kijussunk, ígérem, hogy minden erőmmel ezen leszek. Nem lesz sok idő összeszokni, mivel az első, reykjavíki selejtező előtt csak három-négy nap áll majd rendelkezésünkre. Februárban jó munkát kívánunk elvégezni, a nyári összetartásokon pedig majd még jobban megismerkedhetünk. Dolgozni fogunk azon is, hogy ott lehessen a csapatban – fejtette ki a szerb Crvena zvezda légiósára kitérve.

A válogatott következő megméretése a 2025-ös Európa-bajnokság selejtezősorozata lesz, amelyet Izlandon kezd meg február 22-én.

Borítókép: Báder Márton elnök mutatta be az új kapitányt, Gasper Okornt (Fotó: MKOSZ)