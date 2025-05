Magyar kötődésű Real Madrid-legenda szállt bele Hansi Flickbe

Valószínűleg az utolsó jelző lenne az arrogáns, ami eszünkbe jutna Hansi Flick kapcsán, a német szakember ugyanis egyértelműen a tisztelettudó oldalt képviseli a futball világában. A Barcelona edzőjét most mégis arrogánsnak nevezte Fabio Capello, miután a katalánok kiestek a BL-elődöntőben az Inter ellen.

A Real Madrid korábbi bajnok edzője, Fabio Capello nem kímélte a Barcelona sikerkovácsát, Hansi Flicket. Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A magyar kötődésű (az édesapja a baranyai Himesházán született) Capello szava számít, hiszen igazi edzőlegendáról van szó, aki BL-t nyert az AC Milannal, olasz bajnoki címeket szerzett a Juventusszal és az AS Romával is, Spanyolországban pedig kétszer is felért a csúcsra a Real Madrid élén. Sőt, abban a tekintetben mindenképpen legendás alakja a királyi gárda történetének, hogy kétszer is mindössze egy idényben irányította a Realt (1996–1997, 2006–2007), mindkettő végén spanyol bajnok lett, úgy távozott.

Ezért nevezte arrogánsnak a Barcelona edzőjét

Szóval Capello most a Gazzetta dello Sport hasábjain vezette arrogánsnak a Barcelona edzőjét, Hansi Flicket, ellenben dicsérte a katalánok ellen hosszabbításban 4-3-ra nyerő Intert vezető Simone Inzaghit.

– Inzaghi okosan kihasználta a kínálkozó lehetőségeket. Flick viszont egy kicsit arrogáns volt, mert végig emberfogással játszatott – értékelt Capello, akinek a szavait a német Sport Bild idézte.

A legutóbb 2018-ban Kínában edzősködő 78 éves olasz szaktekintély a másik BL-elődöntőben az Arsenal ellen győztes PSG-t vezető Luis Enrique teljesítményéről is elmondta a véleményét.

– Luis Enrique jól felkészült edző, aki olyan csapatot állított össze, amely illik a játékstílusához – mondta Capello.

Flick Barcelonájára egyébként már vasárnap (16.15) újabb rangadó vár a bajnokságban, méghozzá Capello egykori csapata, az ősi rivális Real Madrid ellen.