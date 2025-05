A magyar hoki legendás ereje adhat erőt a bennmaradáshoz

Amikor erről a sportágról beszélünk, mindig elmondjuk, hogy mennyire hátrányos helyzetből indult el a fejlődése. A múlt század hetvenes–nyolcvanas éveiben a magyar jégkorong fejlődése sokáig megrekedt, egy helyben toporgott. Amíg nem épültek meg az első fedett csarnokok, szó sem lehetett arról, hogy a nemzeti csapat az akkor még B csoportos vb mezőnyének stabil tagja legyen. Sőt olyan is volt, hogy majdnem sikerült kiesni a harmadik vonal (C csoport) mezőnyéből. Aztán valami megváltozott. Két-három elhivatott ember munkája, a falakon áttörése kellett ahhoz, hogy a fejlődés elinduljon. Idősebb Ocskay Gábor, Kercsó Árpád, Kovács Zoltán – nélkülük most aligha tartanánk itt.

Jégkorong és boldogság: Sofron István és Erdélyi Csanád a 2023-as finnországi A csoportos világbajnokságon. Fotó: Lehtikuva

Álom lenne az A csoportban maradás

A szombaton kezdődő világbajnokságra is azzal a céllal utazott el a magyar férfi-jégkorongválogatott, hogy megpróbálja kiharcolni azt, ami korábban még soha nem sikerült. Ez azonban egyáltalán nem lesz egyszerű dolog. A herningi csoportban két olyan ellenfél van, amelyekkel szemben reálisan elképzelhető a pontszerzés. Így a Kazahsztán és Norvégia elleni összecsapások a kulcsmérkőzések. A németek, az amerikaiak, a dánok, a csehek és a svájciak ellen nem lehet más a cél, mint a tisztes helytállás.

A Rapid Sport legújabb adásában Novák Miklóssal, a Mediaworks munkatársával a szombati rajt előtt beszéltük meg az esélyeket, de a várakozások mellett ebben az adásban kis nosztalgiázásra is jutott idő.