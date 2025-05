Negyedszer várjuk a hokicsodát, az A csoportban maradást

Nehezen feledhető módon esett ki a magyar férfi jégkorong-válogatott 2023 májusában a finnországi Tamperében az A csoportos világbajnokság mezőnyéből. A kiesésről döntő, utolsó csoportmérkőzésen Ausztria ellen léptünk jégre. Az akkor még Kevin Constantine vezette magyarok a második harmadban 3-1-re vezettek, de az osztrák csapat 3-3-ra egyenlített. A ráadás nem hozott újabb gólt, majd a büntetőlövéseket az ellenfél bírta jobban. A magyar csapat úgy esett ki, hogy a franciákat hosszabbításban legyőzte, de ez a siker és az Ausztria ellen szerzett egy pont sem volt elég a kiesés elkerüléséhez.

Németh Kristóf, Vincze Péter, Szabó Bence és Ambrus Gergő a magyar férfi jégkorong-válogatottban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Botrányos B vb után újra elitvébén a magyar férfi jégkorong-válogatott

Kevin Constantine a kiesés után a cserbenhagyásos menekülést választotta. 2024-ben az olaszországi Bolzanóban jött a B csoportos világbajnokság, ahol a magyar csapat kivívta a feljutást. A sikert némileg beárnyékolta, hogy az akkori mester, Don MacAdam ellen a világbajnokság kellős közepén kelt ki Galló Vilmos, aki egyszerűen bohócnak nevezte az ősz edzőt. Mindez azok után történt, hogy a vb-t két győzelemmel kezdő magyarok váratlanul kikaptak Romániától. Óriási volt a balhé, de a végén jött a pozitív csattanó: a magyar csapat Szlovéniát legyőzve visszajutott az A csoportba. Ahol idén már magyar szövetségi kapitány, Majoross Gergely vezeti a nemzeti együttest.

A legyőzhetetlenek és a verhetőek

A világbajnokságot ezúttal is két országban, Dániában és Svédországban rendezik meg. A mieink a dániai helyszínen, Herningben játsszák a mérkőzéseket. A világ legunalmasabb városában sok inger biztosan nem éri majd a magyarokat, akik időrendben a következő meccseket játsszák le:

Május 10. szombat, 16.20: Magyarország–Németország

Május 11. vasárnap, 12.20: Magyarország–Egyesült Államok

Május 13. kedd, 20.20: Magyarország–Kazahsztán

Május 15. csütörtök, 20.20: Magyarország–Csehország

Május 16. péntek, 16.20: Magyarország–Dánia

Május 18. vasárnap, 20.20: Magyarország–Svájc

Május 19. hétfő, 20.20: Magyarország–Norvégia

Első ránézésre is látszik, hogy a helyzet szinte ugyanaz, mint két évvel ezelőtt Tamperében. Azaz, ha minden a papírformának megfelelően alakul, akkor az utolsó, Norvégia elleni csoportmeccs dönthet a bentmaradásról. Április közepén a felkészülés során a norvégokkal kétszer is játszottunk, s mindkétszer nyertünk. Először 5-3-ra, majd egy nappal később 2-0-ra. A felkészülés amúgy nem volt kudarcokkal teli, hiszen Norvégia mellett kétszer az osztrákokat, egyszer pedig a dánokat is sikerült elkapni. Az utolsó, Kanada elleni (0-6) összecsapás pedig sokkal inkább egy szórakoztató gálamérkőzésre hasonlított, amelyen az ellenfél gyakorlatilag azt csinált velünk, amit akart. A herningi csoportban amúgy az amerikaiak és a csehek elleni mérkőzés tűnik olyannak, amelyen szinte semmi esélyünk nincs. A hazai jégen játszó Dánia ellen szintén nem lesz egyszerű a menet, még akkor sem, ha áprilisban őket is sikerült megverni. A svájciak és a németek ellen óriási szerencsével talán elcsíphető 1 pont. A kazahok elleni összecsapás pedig szintén a sorsdöntők közé emelkedhet. Némi hátrányt jelenthet, hogy május 20-án a magyar csapat szabadnapos, azaz a csoportmérkőzések utolsó körében nézhetjük a riválisokat. Igaz, a norvégok ugyanebben a cipőben járnak.

A magyar szurkolók még mindig a világ legjobbjai

A sportágat szeretők és jól ismerők a világ minden táján tudják, hogy a magyar szurkolóknak nincs párja ezen a világon. Ezekben a napokban rengetegen kelnek útra, hogy repülővel, autóval, vonattal közelítsék meg Dániát és Herning környékét. Emlékezetes volt az is, amikor két éve a Finnországba érkezett mintegy másfélezer magyar hangerőben és lelkesedésben felülmúlta a finneket. Most is erre lehet számítani, ami plusz erőt kölcsönözhet a magyar válogatottnak.

Bálizs Bence kapus (b) és Mihalik András (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Márpedig erre az erőre nagy szükség lesz. Egyrészt a tíz nap alatt lejátszandó hét mérkőzés különleges fizikai igénybevételt jelent, s akkor még a lelki dolgokról nem is szóltunk. Ha ki is kapunk bármelyik ellenféltől, az nem lehet letaglózó, mert a végső célt akár egyetlen győzelemmel is el lehet érni. Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy papíron minden ellenfelünk jobb nálunk. Nem véletlenül nyilatkozta a felkészülés során Horváth Bence, hogy az edzőmérkőzéseken aratott győzelmek nem szabad elaltassanak bennünket. Egyetlen pillanatig sem szabad elhinnünk, hogy mi már annyira jók vagyunk, hogy simán meg tudunk kapaszkodni a legjobbak között. Nem mellesleg: ez a bravúr még soha nem sikerült a magyar férfi hokiválogatott történetében.

A felkészülés végén Majoross Gergely szövetségi kapitány így nyilatkozott:

– Csapatként is tudtunk fejlődni hétről hétre, és talán még túl is teljesítettük a várakozásainkat. Ennek az egésznek volt a megkoronázása a Kanada elleni rangadó az MVM Dome-ban – ami nyilván minden szempontból más volt. Rekordnézőszámot értünk el, megtapasztaltuk, hogy milyen egy igazán topválogatottal mérkőzni, mi az, amin esetleg változtatnunk kell, kik azok, akik ezen a szinten is tudnak teljesíteni és kiknek nehezebb ugyanez.

Egy másik magyar játékos, a visszavonuló hátvéd, Kiss Dániel szerint ez a csapat most tényleg jó irányba halad. Szerinte nagyszerű dolog, hogy egyre több fiatal követel magának helyet a válogatottban. Ez a fiatalos lendület, amely ötvöződik a rutinosabb játékosok tudásával, nagyon sokat érhet majd Herningben.

Hogy ez a nagyon sok mit jelent, azt ma még senki sem tudja megmondani. Egy biztos, a sportág szerelmeseinek a következő napok tényleg a legemlékezetesebbek lehetnek ebben az évben.