Ismert ember ölte meg a feleségét a II. kerületben

A megdöbbentő feleséggyilkosság egy csendes, rendezett és nyugodt kis budai utcában történt a II. kerületben hétfőn – erről a Magyar Nemzet is beszámolt. A Bors úgy tudja, hogy egy társasház első emeletén egy férfi először a feleségével végzett, majd vélhetően saját maga ellen fordította a gyilkos fegyvert. A rendőrök kiérkezésekor ugyanis a férfi is tiszta vér volt, több szúrt sérülést is találtak rajta, így őt a helyszínről rendőrökkel kísért rohamkocsi vitte kórházba.

Szép család voltak, sokkolta a környékbelieket, ami történt

A feleséggyilkosság mélységesen megdöbbentette a helyieket – írja a Bors.

A helyszínről egy 65 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba, míg egy 70 év körüli nő az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos a helyszínen életét vesztette

– közölték az Országos Mentőszolgálatnál. A sokkos helyiek az ablakaikból vagy az utcán nézték az eseményeket, többen csupán akkor érkeztek haza: