Tíz év után távozik Ivkovics Sztojan, a férfi kosarasok kapitánya

– Velem a válogatott nem tud tovább haladni egy magasabb szintre. Ahogy korábban mondtam, most már az Európa-bajnoki részvétel a minimum, a világbajnoksághoz szerencse is kell, az olimpia viszont nagyon messze van tőlünk. Át kell gondolni mindenkinek a helyzetet. Minden rendben van, de új korszaknak kell kezdődnie, hogy ne az Eb legyen a maximum a magyar kosárlabdának – nyilatkozta akkor a kapitány. – A csapattal már az előselejtező előtt közöltem a döntésemet, az elnök úrnak pedig elmondtam, hogy úgy érzem, velem nem tud ennél a szintnél magasabbra lépni ez a csapat. Kemény munkával elértünk idáig, de úgy gondolom, most olyan szakembernek kell folytatnia a munkát a válogatott élén, aki mögött az egész kosarastársadalom ott áll. Az átadás-átvétel folyamatáról a továbbiakban is tárgyalunk – idézte az MKOSZ weboldala Ivkovics Sztojant, akit 2013. február 1-jén neveztek ki.

A válogatott következő megméretése a 2025-ös Európa-bajnokság selejtezősorozata lesz, amelyet Izlandon kezd meg február 22-én.

Borítókép: Ivkovics Sztojan a pálya mellett is csak ritkán veszítette el a derűjét (Forrás: Fiba.com)