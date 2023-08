Sima vereség a selejtezőn, de nem csak a csapatnak jelent ez búcsút

Egyszerű volt a képlet: tizenhat ponttal legyőzzük Bosznia-Hercegovinát, és a keresztbeverések miatt megkaparintjuk a csoport második helyét, amivel továbbjutunk. Gondot csupán az jelentett, hogy ezt kimondani vagy leírni könnyű volt, megvalósítani annál nehezebb az NBA- és Euroliga-játékosokat felvonultató bosnyákok ellen… Egyébként is, a lengyelektől és a portugáloktól elszenvedett két vereség nem szolgált biztató jelként a Gliwicében zajló olimpiai előselejtezőn. Különösen úgy, hogy az egész mezőnyben a bosnyákok kerete tűnt a legerősebbnek, és ezt hamarosan meg is tapasztalták a magyar játékosok, akik mire feleszméltek, perceken belül 16-3-as hátrányban találták magukat. Dzanan Musa, a Real Madrid sztárja akkor szerzett pontot, amikor akart, az ellenfél fizikai fölénye bántóan nagy volt: a tizenkét játékos közül csak egy nem érte el a két méteres magasságot.

Dzanan Musa kiemelkedett a mezőnyből Fotó: fiba.com

Az első negyedben a magyar együttes védekezése lényegében nem létezett, a támadások sem igen sikerültek, így hamar eldőlt, hogy a hátralévő idő nem több puszta formalitásnál. A roppant tartalékos magyar válogatott elfogyott a torna harmadik meccsére, ami azért is sajnálatos, mert az elsőn a lengyelek ellen nagyon jól teljesített a hét hiányzó alapember ellenére. Most Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány már a szünet előtt pályára küldött két húsz év alatti fiatalt is, Csuti Kornélt és Csataljay Pétert, ezzel is jelezve, itt már a jövő érdekli, nem ennek a meccsnek a megnyerése.