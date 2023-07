Hanga Ádám nélkül játszik a férfiválogatott az olimpiai előselejtezőkön

Hanga Ádám biztosan nem játszik a válogatottban. Nem soha, hanem most, az olimpiai előselejtezőkön, augusztus 13. és 20. között a lengyelországi Gliwicében. A kiugróan a legmagasabban jegyzett magyar kosárlabdázó, a Real Madriddal a tavasszal Euroligát nyert, azóta a szerb Crvena zvezdához szerződött Hanga Ádám kihagyja ezt a tornát, ami egyben be is árazza azt: alighanem vele együtt sem lenne esély a továbbjutásra a házigazda lengyelek, a portugálok és a bosnyákok ellen.

Hanga Ádám ezúttal nem húzza fel magára a nemzeti mezt Fotó: bb1.hu

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány az utóbbi években többször is nyilatkozta, hogy ha Hanga Ádám egy adott meccs előtt egy órával toppan be az öltözőbe, akkor is helye lesz a csapatban, korábban akkor is szerepelt a neve a keretben, ha nyilvánvaló volt, hogy a klubkötelezettségei miatt nem jöhet a válogatottba. Most egész biztosan úgy állapodott meg Ivkovics Sztojan és a klasszis kosaras, hogy bár utóbbinak még nem kezdődik meg a felkészülés Belgrádban, most inkább a költözködésre, a pihenésre és a nehéz idény után neki dukáló regenerációra összpontosít.