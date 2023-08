Tartalékosan és nagy remények nélkül előselejteznek a férfiak

Nincs Hanga Ádám, Eilingsfeld János, Filipovity Márkó, Rosco Allen, Mikael Hopkins, és könnyen lehet, hogy nem lesz Vojvoda Dávid és Váradi Benedek sem. Ők ott vannak a lengyelországi Gliwicében, ahol vasárnap kezdődnek meg az olimpiai előselejtezők, ám Vojvoda két napja nem edzett a sérült bokája miatt, ugyanakkor van esély arra, hogy sikerül játékra alkalmassá tenni őt, és ugyanez igaz Váradira is, akinek a combja fáj. Erre nagy szükség lenne, hiszen tényleg alapemberek hiányoznak a férfi-kosárlabdaválogatottból.

Forrás: Fiba.com

El kell azonban ismerni, hogy a teljes csapattal sem lehetnének vérmes reményeink. A csoportban szereplő Lengyelország, Bosznia-Hercegovina és Portugália közül kettőt kellene megelőznünk, hogy játszhassunk a tallinni csoport első két helyezettjének az egyikével, majd az esetlegesen sikerrel megvívott elődöntőt követően az augusztus 20-án sorra kerülő fináléban is nyerni kellene a selejtezőbe kerüléshez – ehhez óriási csodára lenne szükség. Különösen így, tartalékosan ezért a csapaton nincs is eredménykényszer, nem elvárás a továbbjutás. Mindezt indokolja az is, hogy az első ellenfelünk, a házigazda lengyel válogatott a legerősebb összeállításában veti bele magát a harcba. A legutóbbi világbajnokságon az ötödik helyen végzett, ami bizonyítja, hogy igen jó képességű csapat ellen rajtol Ivkovics Sztojan együttese. A szövetségi kapitány szerint egyébként nem a lengyeleké, hanem a bosnyákoké a legbrutálisabb keret az NBA-sztár Jusuf Nurkiccsal és a Real Madrid kiválóságával, Dzanan Musával az élen.

Forrás: Fiba.com

– Ahhoz, hogy felvehessük a versenyt a vetélytársakkal egy ilyen tornán, szükségünk lenne egy-két NBA- és néhány Euroliga-szintű játékosra – mondta lapunknak Ivkovics Sztojan. – Nálunk csak Hanga Ádám szerepel az Euroligában, most ő sincs velünk, így szerényebb reményekkel lépünk pályára. Portugáliánál papíron egyértelműen jobbak vagyunk, azon a meccsen elvárható a győzelem még úgy is, hogy egy honosított amerikai kosarassal erősödtek a portugálok. ­Amúgy rejtély számomra ez az előselejtező, mert ilyen összeállítású csapattal még nem dolgoztam, nem tudom, mire leszünk képesek.

A magyar válogatott kerete: Pongó Marcell, Golomán György, Keller Ákos, Benke Szilárd, Somogyi Ádám, Lukács Norbert, Váradi Benedek, Karahodzic Kemal, Csuti Kornél, Csátaljay Péter, Perl Zoltán és Vojvoda Dávid.

A magyar keret tagja lett több fiatal, 2004-es születésű játékos is, akik ismerkednek a válogatott légkörével. Ez is jelzi, hogy ezt a tornát az építkezésre használja fel a szövetségi kapitány, aki már a következő Európa-bajnokság selejtezőire is gondolt. A csapat négy felkészülési mérkőzést játszott Kecskeméten, az elsőn nagyon kikapott Izraeltől, a másodikat megnyerte Izland ellen, majd két vereséget szenvedett múlt csütörtökön és pénteken Észtországtól. Ebből is sejthető, tényleg túlzás lenne vérmes reményekkel elkezdeni az első selejtezőket.

A magyar válogatott programja: Lengyelország–Magyarország augusztus 13., vasárnap, 13.30; Magyarország–Portugália augusztus 14., hétfő, 17.30; Magyarország–Bosznia-Hercegovina augusztus 16., szerda, 21.00, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti majd.

Borítókép: Ivkovics Sztojan a csapatépítést tartja szem előtt (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)