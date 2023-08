Nehéz dolga lesz a válogatottnak, ha ki akar jutni az Európa-bajnokságra

– Az olimpia nagyon messze van tőlünk, csoda lenne kijutni, a világbajnoksághoz fejlődni kell és szükség lenne némi szerencsére hozzá, de az Európa-bajnokságra kötelező kijutni! – ezt Ivkovics Sztojan, a férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitány nyilatkozta a minap, a vasárnap kezdődő olimpiai előselejtezők és a tegnap lezajlott sorsolás előtt, amelyen kiderült, kik ellen kell majd teljesíteni ezt a kötelező feladatot. A férfiaknál legközelebb 2025-ben rendeznek Európa-bajnokságot, a selejtezők februárban kezdődnek meg, és a FIBA most sorsolta ki a csoportokat. Mondhatnánk, Fortuna nem volt kegyes a magyar csapattal, ám ha jól belegondolunk, nemigen akad olyan csoport, amelybe szívesen átcsusszannánk, ha lehetne…

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A magyar válogatott Olaszország, Törökország és Izland ellen harcolhatja ki a továbbjutást. Az Eb-re csoportonként az első három-három helyezett jut ki, kivéve azokat a csoportokat, amelyekben rendező ország, azaz Ciprus, Finnország, Lengyelország vagy Lettország is szerepel; ezekben a házigazda mellett a két legjobb együttes szerez kvótát az Eb-re. Ha abból indulunk ki, hogy az olaszok a 10., a törökök a 16., a magyarok a 39., az izlandiak pedig a 49. helyen állnak a világranglistán, és ismerjük az európai realitásokat, akkor egyértelműen kimondható, hogy az első két helyre Olaszország és Törökország a nagy esélyes, a harmadikért pedig a magyar válogatott Izlanddal vív majd nagy csatát.

Itthon bárki ellen lehet esély

– Nehéz csoportba kerültünk – szögezte le a sorsolás után a magyar csapat egyik kulcsembere, a többször is az Év játékosának megválasztott Perl Zoltán. – Ugyanakkor nincs is könnyű csoport, a férfiaknál Európában nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, sok a remek válogatott. Az olasz és a török nálunk kiemelkedik, de Izland is dicsekedhet remek eredményekkel. Igazából az izlandiak a vetélytársaink, ők gyors kosárlabdát játszanak bátran vállalkozva a triplákra. Szerintem itthon bárki ellen lehet esélyünk, és ha idegenben sikerül pontot csennünk, akkor ott leszünk az Európa-bajnokságon. Néhány éve az olaszok elleni világbajnoki selejtezőn megmutattuk, hogy itthon velük szemben is lehet esélyünk, nagyon szoros meccset játszottunk Debrecenben. Ellenük sem feltartott kézzel megyünk a pályára, megpróbálunk mindent.