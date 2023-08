Párizshoz nagy csodára lenne szüksége a magyar válogatottnak

Biztosra vehetjük: ha a legkisebb esély is mutatkozna arra, hogy a válogatott jövőre ott lehet Párizsban, akkor az említett hiányzók többsége most ott lenne a kecskeméti edzőtáborban. Az út túl rögös a francia fővárosig, hiszen a B jelű csoport első két helyezettje jut tovább az ugyancsak Gliwicében sorra kerülő elődöntőbe, ahova érkezik az A csoport elsője és másodikja, az ottani két győztes finálét vív egymással, és csak a döntőt megnyerő csapat vehet majd részt az olimpiai selejtezőn. Nem véletlen, hogy korábban, a selejtezőkön a kommunikációban mindig nagy hangsúlyt kaptak a hiányzók, most egyetlen szó sem esik róluk – ezúttal a távollétüknek nincsen jelentősége.

Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány nem véletlenül nyilatkozta ezt a felkészülés kezdetekor: – Most is van négy-öt fiatal játékos, és velük próbáljuk építeni a jövőt, hogy továbbra is működőképes legyen a válogatott rendszere – mondta arra utalva, hogy már készülnek a 2025-ös és a 2028-as Európa-bajnokságra is. Úgy vélte, az előbbi esetén a magyar válogatott szilárdan, erősen áll, a három évvel későbbi csapat viszont a 2017-es kontinenstorna előtti időket idézi, amikor fiatalítottak. A kapitány az olimpiai selejtezőtornáról csak annyit mondott, hogy igyekeznek minél jobban megismerni az ellenfelek játékát annak ellenére, hogy tudják, nagy esélyük nincs kijutni az olimpiára, de azért persze mindent megtesznek a jó szereplés érdekében.

A csapat négy felkészülési mérkőzést játszott Kecskeméten, az elsőn nagyon kikapott Izraeltől, a másodikat megnyerte Izland ellen, majd két vereséget szenvedett múlt csütörtökön és pénteken Észtországtól. Csütörtökön elsősorban a fiatalok kaptak lehetőséget, pénteken már az a rotáció szerepelt, amelyet a kapitány az előselejtezőkre tervez, és bizony a játék nem volt túl biztató. Ezúttal azonban tényleg az építkezés, nem pedig a sikeresség az elsődleges – ez a realitás.

A magyar válogatott programja: Lengyelország–Magyarország, augusztus 13., vasárnap, 13.30; Magyarország–Portugália, augusztus 14., hétfő, 17.30; Magyarország–Bosznia-Hercegovina, augusztus 16., szerda, 21.00, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti majd.

Borítókép: Vojvoda Dávidra kulcsszerep vár az előselejtezők során (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)