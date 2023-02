Megtizedelve hozta a legjobbját és győzött a magyar válogatott

A litvánoktól elszenvedett vereség után egyértelmű helyzetbe került a magyar válogatott: ha Montenegró otthon kikap Csehországtól, mi pedig 41 ponttal megverjük a bosnyákokat, akkor megvan a csoport harmadik helye és a világbajnoki részvétel – ez azonban még a teljes csapattal is elképzelhetetlen lenne. Így a cél az lehetett, hogy legalább hat ponttal nyerjen a csapat, mert akkor a negyedik helyen zár a csoportban, aminek később, az Eb-selejtezők sorsolásánál lehet jelentősége.

Fotó: Fiba.com

A bosnyákok nagyon belekezdtek, John Roberson például négy triplát is dobott gyorsan, de a magyar válogatott tartotta a lépést, elsősorban a palánk alól és kívülről is eredményes Eilingfeld János révén. A második negyedben Somogyi Ádám három, Benke Szilárd egy hárompontosával és remek védekezéssel sikerült elhúzni 41-30-ra is, és sokáig maradt is hasonló a különbség. Nem sokkal a szünet előtt a vendégszurkolók szektorából görögtűz repült be a hazai nézők közé, emiatt néhány percig állt a játék.

Fotó: Fiba.com

A második félidő 46-37-es magyar vezetéssel kezdődött, és az volt a kérdés, hogy a kevesebb magyar játékos mennyire bírja végig erővel. A bosnyákok egy 9-1-es rohanással feljöttek két pontra, hazai részről sokáig minden dobás lejött a gyűrűről. Az ellenfél szigorított a védekezésén, de sikerült visszaszerezni a ritmust, és bár egyszer kiegyenlített, majd vezetett is egy ponttal, ez csak átmeneti siker volt számára,

mert mindig akadt valaki a magyar együttesben, aki triplával vagy szép betöréssel előbbre lökte a szekeret. Óriási csata dúlt minden egyes labdáért, és a harmadik negyed 63-60-nal ért véget. Az utolsó játékrészben sokáig nem változott a helyzet, de az utolsó két és fél percben a bosnyákok gyors személyi hibákkal tördelték a játékot, ám a magyarok szerencsére jól dobták a büntetőket, és nem zökkentek ki.

A megtizedelt magyar válogatott higgadtan kosárlabdázva egyensúlyozta ki a vendégek fizikai erőfölényét, a legutolsó percben is jól szedte a védő lepattanókat, és meglett a legalább hatpontos diadal, 87-77-re győzött. Ezzel a csoda, tehát a világbajnoki részvétel nem lett meg, de az áhított negyedik hely igen, és a csapatnak ezért jár az elismerés. A legeredményesebb Benke Szilárd volt 19 ponttal, Eilingsfeld János 18, Somogyi Ádám 17, Váradi Benedek 13 pontig jutott.

Világbajnoki selejtező, 3. kör, 12. (utolsó forduló), K csoport: Magyarország–Bosznia-Hercegovina 87-77 (19-23, 27-14, 17-23, 24-17), Franciaország–Litvánia 70-63, Montenegró–Csehország 88-70, a csoport végeredménye: 1. Franciaország 22, 2. Litvánia 21, 3. Montenegró 19, 4. Magyarország 18, 5. Bosznia-Hercegovina 18, 6. Csehország 15.

Borítókép: Eilingsfeld János a magyar válogatott vezéregyénisége volt (Fotó: Fiba.com)