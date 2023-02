Az akarat kevés volt, nem jött össze a csoda Litvániában

Az élet olykor tud rendezni. A magyar férfiválogatott a legutóbb öt éve, 2018. február 23-án játszott utoljára Litvániában, azaz napra pontosan ugyanakkor, mint most. A helyszín akkor és most is a tengerparti Klaipéda volt, ám akkor egy ütött-kopott, régi, inkább tornateremre emlékeztető helyen kapott ki mindössze öt ponttal, most viszont az ultramodern Svyturys Aréna adott otthont a világbajnoki selejtezősorozat utolsó előtti mérkőzésének. A terem egyébként a litván szövetség elnökének, a legendás Arvydas Sabinisnak a nevét viselte, a mostani nyolcezres csarnok a legnépszerűbb hazai sörmárkát hirdeti – nálunk is írt már át hagyományt az anyagi érdek.