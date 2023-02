Egyszerű a taktika: nekik mennek, bármi is történjék!

Komoly feszültséget az ellenfél sem okozhat, hiszen a litvánok az előkelő 8. helyen állnak a világranglistán, a magyar válogatott jóval hátrébb, a 39. pozícióban tanyázik, tehát akkor is nagy a különbség a két csapat között, ha a házigazdák legnagyobb klasszisai ma nem lépnek pályára. Ők a tengerentúlon az NBA-ben vagy az Euroligában szerepelnek, és őket a klubjaik nem engedik, ahogyan a Real Madrid kötelezettségei miatt nem jöhet a válogatottba Hanga Ádám sem – a csapata ma egyébként éppen Litvánia euroligás együttesével, a Zalgiris Kaunasszal csap össze.

Fotó: fiba.com

Legutóbb csaknem fél éve, szeptember 6-án az Európa-bajnokságon találkozott egymással a két válogatott, akkor a litvánok a legjobbjaikat is bevetve 87-64-re nyertek. Náluk most valóban hiányoznak majd a klasszisok, ám egyrészt a mögöttük állók is nagyszerű kosárlabdázók, másrészt pedig a magyar csapat sem teljes. A már említett Hanga Ádám mellett nincs itt a Japánban játszó Rosco Allen, s bár a kerettel tartott Vojvoda Dávid, ő nem léphet pályára, mert a volt menedzserével rendezetlen anyagi vitája miatt a FIBA felfüggesztette a játékengedélyét a nemzetközi porondon, a német élvonalban pallérozódó Filipovity Márkó sérült, Perl Zoltán pedig beteg, és öt alapemberről van szó.

Fotó: fiba.com

– A győzelem most bravúr lenne, és én nagyon büszke vagyok a csapatra akkor is, ha ez most nem jön össze – mondta a tegnapi edzés után Ivkovics Sztojan. – A legfontosabb célunk a nyári olimpiai előselejtező kiharcolása volt, és ezt sikerült is elérnünk azzal, hogy beverekedtük magunkat a vb-selejtezők harmadik körébe. Az, hogy a sorozat utolsó ablakában is van esélyünk kijutni a világbajnokságra, csak ráadás.

A gondok ellenére persze semmi oka a magyar válogatottnak feltett kézzel kimenni a pályára, hiszen augusztusban Szombathelyen a selejtezők során a világklasszisait is bevető litván együttes mindössze tíz ponttal tudott nyerni úgy, hogy fél perccel a vége előtt csak kettő volt a különbség. Eilingfeld János, a paksiak kosarasa erre is emlékezve mondta, hogy a hatalmas klaipédiai csarnokban ijedtség és nyomás nélkül akár a győzelem is összejöhet, a várható taktikát pedig így foglalta össze: – Nekik fogunk menni, bármi is történjék!

Világbajnoki selejtező, 3. kör, 11. forduló, K csoport: Litvánia–Magyarország 18.30 (tv.: M4 Sport), a csoport állása: 1. Franciaország 18 pont (831-620), 2. Litvánia 18 (770-718), 3. Montenegró 16, 4. Bosznia-Hercegovina 15 (776-834), 5. Magyarország 15 (720–788), 6. Csehország 13.

Borítókép: Keller Ákosra nagy feladat hárul a magas litván centerek között (Fotó: fiba.com)