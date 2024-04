A Marco Rossit nagyra tartó aranylabdás vezetőedző lett a Serie A-ban

Megkapta az első vezetőedzői megbízatását az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalában Fabio Cannavaro, aki az Udinese harmadik trénere lett ebben az idényben. Andrea Sottilt októberben váltotta Gabriele Cioffi, utóbbit pedig azok után menesztették, hogy a négy forduló óta nyeretlen csapat már csak jobb gólkülönbségével előzi meg a kieső helyen álló Frosinonét.

Ezzel a fotóval köszöntötte az Udinese Fabio Cannavarót. Fotó: Udinese.it

Az ötvenéves Cannavarónak tehát nem lesz könnyű dolga, a cél az Udinese élvonalbeli tagságának a megőrzése, hiszen az együttes az 1995–1996-os évad óta folyamatosan a Serie A-ban szerepel.

A 2006-ban az olasz válogatottal világbajnok, majd már a Real Madrid játékosaként aranylabdás Cannavaro korábban már dolgozott edzőként Kínában és a Közel-Keleten, majd az előző szezonban a másodosztályból kiesett Beneventót irányította. A tavaly februári menesztése óta nem volt állása.

intelligens és bátor Cannavaro szerint

Cannavaro januárban Magyarországon járt, az Év Sportolója Gála díszvendége volt, amelyen Marco Rossi lett 2023 legjobb edzője hazánkban. Ennek apropóján dicsérte honfitársát.

– Nagyra becsülöm őt – mondta Cannavaro Rossiról. – Megvolt benne az intelligencia, hogy külföldön próbálja ki magát. Sokszor visszahúznak minket saját kötöttségeink, előfeltevéseink, neki mégis volt bátorsága elindulni az úton, amelyen lépésről lépésre eljutott oda, ahol most tart. A magyar válogatott megbecsült szövetségi kapitánya, nagyszerű munkát végez, amelyben sok fáradtság, szenvedély és ötlet fekszik.

Rosszullét miatt félbeszakadt meccsen debütálhat

Az aranylabdás sztár Rossi és a saját példája alapján is úgy látta, hogy Olaszországban nem becsülik meg a külföldön dolgozó edzőket, akiket szerinte „nem is igazán veszik edzőszámba, mintha másik sportággal foglalkoznának”.

Cannavaro persze más kategória, ő futballistaként világsztár volt, aminek előnyeit edzőként is élvezheti. Most éppen azzal, hogy kispadot kapott a Serie A-ban. Testvére, Paolo lesz a segítője az Udinesénél, amelynek a kispadján csütörtökön az AS Roma elleni mérkőzés befejezésekor mutatkozik be – a találkozó eredetileg a 71. percben a római Evan Ndicka rosszulléte miatt szakadt félbe április 14-én.