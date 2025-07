Súlyos balesetek miatt félbeszakították a VIII. Dagonya Extrém Fesztivált

Az eredeti program szerint július 10–13. között rendezték meg a VIII. Dagonya Extrém Fesztivált a Nógrád vármegyei Béren, azonban pénteken több súlyos baleset is történt, ezért a programot félbeszakították, és szombaton 14 óráig távozniuk kellett a résztvevőknek. A Nool.hu Nógrád vármegyei hírportál érdeklődésére Szabóné Berki Bianka rendőr őrnagy, az Országos Rendőr-Főkapitányság kommunikációs szolgálatának ügyeletvezetője arról tájékoztatott, hogy két baleset is történt pénteken a fesztivál területén. Az első balesetben négyen sérültek meg, egyikük súlyosan.

– Az első baleset 17 óra után történt a fesztivál területén, amelyben egy 32 éves hajdúböszörményi férfi felborult egy terepjáróval. A jármű egyik utasa, egy 33 éves, szintén hajdúböszörményi férfi az elsődleges adatok szerint súlyos fejsérülést szenvedett, ezért őt a mentők kórházba vitték. A gépkocsi 32 éves vezetőjét, valamint további kettő utasát: egy 30 és egy 26 éves férfit szintén kórházba szállítottak a helyszínről, hármuk sérülése 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülésnek bizonyult – fogalmazott Szabóné Berki Bianka, majd hozzátette:

– 20:10-kor újabb baleset történt, ebben az esetben egy terepjáró ütközött egy quaddal eddig tisztázatlan okból. A quadon utazó két férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba a mentők.

A Nool.hu Nógrád vármegyei hírportál munkatársai a helyszínre látogattak a szombati napon; mire odaértek, a látogatók nagy része, becslések szerint több ezer fő lehetett, már távozott. Akik még maradtak, a csomagokat pakolták a járművekre. Sátrat bontottak, az épített járgányokat, a quadokat rögzítették a trélerekre, teherautókra, utánfutókra.

– Pénteken érkeztünk a fesztiválra, csak néhány órát tudtunk részt venni a programon, pedig nem keveset fizettünk ki a pályahasználatért – mondta el N. Attila, aki barátaival Vácról érkezett. – A balesetet nem láttuk, úgy tudjuk, hogy a quad, amin egy apa ült a fiával, belecsapódott egy álló terepjáróba. Nem bízunk abban, hogy visszakapjuk a pénzt, amit befizettünk, de úgy véljük, hogy nem a szervezők a hibásak, nagyon sok a felelőtlen ember.

Ezen a véleményen volt az a többfős társaság is, akik csütörtökön Felvidékről, Szlovákiából érkeztek a programra, amin évek óta részt vesznek.

– Mi úgy hallottuk, hogy két kiskorú ült a quadon, nem volt rajtuk bukósisak, és egyikük a fején sérült meg – mondták el. Szeretnek ide járni, egész évben erre készülnek, sok barátságot kötöttek a programon, ezért nem örülnének annak, ha többet nem rendeznék meg azt.

Voltak azonban olyanok is, akik egyetlen métert sem tudtak autózni, mert miután kifizették a jegyet és leparkoltak, leállították a programot.

– Rendszeresen járunk hasonló rendezvényekre, itthon és külföldön is, ez alkalommal nem volt szerencsénk, feleslegesen fizettünk be – fogalmazott Szemán György, aki feleségével és kisfiával Budapestről érkezett. – Nem a rendezők a felelősek az esetért, azt tapasztaljuk, hogy sokan ültek úgy volán mögé, hogy előtte isznak vagy drogoznak. De a gépátvételnél mindenki aláírja, hogy saját felelősségére vesz részt a programon, nincsen szondázás.

Makkai István, Fazekas Csaba és Juhász Erik sem élvezhette sokáig a fesztivált, pedig szabadságot vettek ki azért, hogy részt vehessenek azon. Szombaton dél körül éppen elkészültek a bográcsban megfőzött töltött káposztával, majd az ebéd után indultak haza.

– Úgy gondolom, hogy a biztonsági szolgálat nem volt felkészülve akkora tömegre, amekkora érkezett, idén nagyon sokan voltak. Pénteken 11 óra körül a 815. sorszámot kaptuk meg az autónkra, de utánunk még nagyon sokan érkeztek, megtelt a kemping, már mi is azon kívül szorultunk – közölte Makkai István. – Mivel több ezer ember vett részt a fesztiválon, sok a károsult, ennek ellenére bízok abban, hogy jövőre is megtartják a programot, mert Magyarországon nincs sok lehetőségük az offroad szerelmeseinek járműveik terepjáró képességét tesztelni, találkozni, szórakozni.

Falusi Imréné családjával immár hetedik éve vesz részt a béri fesztiválon, ez alkalommal csütörtökön este érkeztek meg Fejér megyéből. Az éves szabadságukat mindig a programhoz igazítják, így most csalódottan pakolták teherautóra a quadokat és más felszerelést.

– Somogybabodon, Borzaváron és Gyenesdiásdon szerveznek hasonló programokat, van, hogy azokon is részt veszünk, de a bérire jövünk a legszívesebben. Máshol is történnek hasonló balesetek vagy akár súlyosabbak is, mégsem állítják le a rendezvényt. Értetlenül állunk a döntés előtt – hangsúlyozta. Együtt érzünk a sérültekkel és a családjukkal is. Egy offroad fesztiválon azonban előfordulnak balesetek, mindenki saját magáért felelős.

A hatalmas terület, amelynek szombaton a lóerők és a fellépők hangjától kellett volna visszhangoznia, szinte teljesen kiürült délutánra. Egymás után gurultak ki a járművek a Virágospusztaként ismert lankákról. Csak egy fiatalokból álló társaság használta még ki az utolsó perceket és hangosan üvöltő mulatós zenével búcsúztak idő előtt a programtól.