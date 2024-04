A Puskás Arénába vágyik a kiesőjelölt csapat Ferencváros ellen parádézó kapusa

Ráijesztettek a Ferencváros szurkolói a Kisvárda Fradi-nevelésű kapusára, Kovács Marcellre. A 21 éves játékos oroszlánrészt vállalt abból, hogy a kiesés elkerüléséért vívott harcban nehéz helyzetben lévő kisvárdai klub szombaton 0-0-lal kihúzta a Groupama Arénában lejátszott bajnokit. A zöld-fehér színekben 2021-ben bajnoki címet nyert, korábban az FTC utánpótlás- és tartalékcsapatában is szereplő Kovácsnak a hétvégén tíz hárítása – ebből nyolc reflexvédés – volt, az xcG-mutatója (ez jelzi a megelőzött gólok számát) pedig 3.79-es értéket mutatott. Ennek ellenére szombaton nem őt, hanem a bajnoki címét a Kisvárda elleni döntetlennel bebiztosító Ferencvárost ünnepelték a lefújáskor a pályára özönlő szurkolók.

Először nem tudta, mi történik

– Őszintén megijedtem, hirtelen nem tudtam, hogy mi történik, a mérkőzés hevében a csapattársaim és én is elfelejtkeztünk róla, hogy az ellenünk elért döntetlennel bajnok lesz a Ferencváros. Amikor lefújták a meccset, és beengedték a szurkolókat, nem teljesen értettem, mi zajlik körülöttünk, ám hamar leesett, hogy egy bajnoki cím ünneplésének részesei lettünk. Gratulálok a Ferencvárosnak az újabb bajnokságához, és további sok sikert kívánok neki – kezdte a lapunknak nyilatkozó Kovács Marcell , akit volt csapattársai, az FTC kapusai, és Varga Ádám is köszöntöttek, de a Ferencváros stábjából is többen üdvözöltek. – A szombati volt az eddigi pályafutásom legjobb hangulatú meccse. Fókuszált voltam, próbáltam azt hozni, amit tudok, örülök, hogy jól sikerült. A Groupama Arénában kapott gól nélkül zárni jó teljesítmény, de ez nemcsak az én, hanem a csapattársaim érdeme is.

A Kisvárda 29 forduló után 25 ponttal az utolsó előtti, kieső helyen áll a 12 csapatos ligában, négy játéknappal a vége előtt 9 pont a hátránya a még bennmaradást érő 10. pozíciót elfoglaló Újpest mögött. Kovács Marcellék helyzete nem reménytelen, de nem is jó, és ezen az sem segít, hogy az előző három körben veretlen maradt, és öt pontot szerzett a Szabolcs vármegyei klub. A kisvárdaiak kedden egészen más célért küzdhetnek, 20.00-tól kezdik a Paks elleni, idegenbeli mérkőzésüket a Magyar Kupa elődöntőjében. A továbbjutás egy meccsen dől el.

– Szeretnénk döntőt játszani – jelentette ki Kovács Marcell. – A Groupama Arénában elért döntetlen is plusz önbizalmat adhat a csapatnak. Most úgy érzem, jobb szériában vagyunk, ebből is meríthetünk erőt, de persze tudjuk, nem lesz könnyű dolgunk a Paks vendégeként. Jó volna a Puskás Arénában a szombatihoz hasonló vagy akár még jobb hangulatú mérkőzésen pályára lépni – utalt már a május 15-i fináléra Kovács Marcell.

Ami az első idei kupaelődöntő esélyeit illeti: a paksiak március elején még vezették a bajnokságot, ám a legutóbbi hat fordulóban egy döntetlen mellett ötször is vereséget szenvedtek, így visszaestek a tabella harmadik helyére. A Paks 2022 után másodszor, a Kisvárda viszont fennállása során először juthat be a hazai kupasorozat döntőjébe.

A munka nem állt meg

A fináléba jutásról döntő másik mérkőzést szerdán rendezik, a másodosztályú bajnokságot öt meccsel a vége előtt 10 pontnyi előnnyel vezető Nyíregyháza vendége az NB I bajnoka, a Ferencváros lesz. Ezt a találkozót a nyíregyháziak stadionjának átépítése miatt Balmazújvárosban rendezik meg. A Fradinál nem sok idő jutott az ünneplése: miután a labdarúgók szombaton bebiztosították a klubtörténelem 35. bajnoki címét, még együtt mulattak a budapesti éjszakában, ám a vezetőedző, Dejan Sztankovics vasárnap késő délután már edzésre várta őket. A munka hétfőn is folytatódott.

A Ferencváros labdarúgói nem spóroltak a pezsgővel szombat este, itt éppen Dejan Sztankovics sajtótájékoztatóján locsolták. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A zsinórban megnyert hatodik bajnoki címével a Ferencváros előkelő helyen áll az európai klubfutballban. A rekordot a lett Skonto Riga és a gibraltári Lincoln tartja 14-14 egymás után elért sikerrel, mögötte a Ludogorec következik, a bolgárok sorozatban a tizenharmadikra hajtanak, míg az osztrák élvonalban szereplő Salzburg a 11. bajnoki aranyérméért küzd. A Ferencváros a 35 bajnoki címével is a kontinens élmezőnyéhez tartozik. Ugyanennyinél jár a Real Madrid (amely várhatóan hamarosan megnyeri a spanyol pontversenyt), 36-nál a Juventus és az Ajax, 37-nél a Sparta Praha, 38-nál a Benfica. A rangsor képzeletbeli negyedik helyén az Olimpiakosz áll, amely 47-szer nyerte meg a görög ligát, de van még esélye a 48. elsőségre is. A görögöket két skót csapat, a Celtic (53), és a Rangers (55) követi, míg az öreg kontinens abszolút rekordere az északír Linfield 56 bajnoki címmel.

Magyar Kupa, az elődöntő programja Kedd Paks–Kisvárda 20.00 (tv: M4 Sport) Szerda Nyíregyháza (NB II)–Ferencváros 20.00 (tv: M4 Sport)

