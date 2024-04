Nem bírt a Kisvárdával, de így is bebiztosította 35. bajnoki címét a Ferencváros

Csak helyzetekig jutottak

A kezdés után 65 másodperccel meglepetésre a Kisvárda könyvelhette el az első lehetőséget, ám Boban Nikolov 13 méterről eleresztett lövése jócskán fölé ment. A Ferencváros először a 7., majd a 10. percben járt közel a gólhoz, előbb Marquinhos lőtt kapura éles szögből, majd Stjepan Loncar fejelt közelről, de Kovács Marcell mindkétszer védeni tudott. Ugyanez történt a 13. minutumban is, amikor Marquinhos próbálkozása után szögletre mentett a Kisvárda kapusa.

Marquinhos is próbálkozott az első félidőben. Fotó: Polyák Attila

A folytatásban is inkább az történt a pályán, amit a házigazda szeretett volna, komoly gólhelyzetekben azonban ez sokáig nem nyilvánult meg. A 30. percben egy beadást követően Kristoffer Zachariassen lőtt közelről, de Kovács kapus védett, csakúgy, mint a szöglet után, amikor Habib Maiga fejelt. Héttel a lefújás előtt Varga Barna lőtt ziccerben fölé, a rendes játékidő vége előtti másodpercekben pedig Myenty Abena fejesnél még a felső kapufát is érintette a labda, de gól nem született. Kapusa bravúrjainak köszönhetően nem került hátrányba az első játékrészben a Kisvárda, de a 0-0-s félidei eredmény a Fradinak is megfelelt.

Bajnokavatás döntetlennel

A második 45 perc kezdetére a korábbi napsütést szürkébb időjárás váltotta fel, sötét fellegek gyűltek a Groupama Aréna köré. A Fradi szénája ettől még nem állt rosszabbul, a döntetlennel is bajnok volt a házigazda – legalábbis a virtuális tabellán. Az 59. minutumban Adama Traoré fejelt közelről a kapura, de egyrészt Kovács védett, másrészt a partjelző lest intett. A hazaiak vezetőedzője, Dejan Sztankovics hamarosan cserére szánta el magát, a védő, Henry Wingo helyére egy csatárt, Kenan Kodrót állította be. Ez a húzás sem hozott azonnali eredményt, az utolsó negyedórát is 0-0-nál kezdték meg a csapatok. A 77. percben megint Kovács Marcell védett, hattal később pedig Traoré fejelt fölé. Szombaton nem bírt a Ferencváros a Kisvárdával, de nem is volt győzelmi kényszerben, a 0-0-s végeredmény is azt jelentette, hogy négy fordulóval a vége előtt eldőlt a bajnokság: 35. alkalommal lett bajnok az FTC! A lefújás után a szervezők beengedték a drukkereket, a szurkolók ellepték a gyepet. A Kisvárda még így is kilencpontnyi lemaradással áll a bennmaradó pozíciót elfoglaló Újpest mögött, további sorsa a vasárnapi meccsek eredményének függvényében dől el.

Zsinórban a hatodik bajnoki cím

Újabb bajnoki címével a Ferencváros meghosszabbította „uralkodását”, a zöld-fehérek 2019 óta minden szezon végén bajnokságot ünnepelhettek. A zsinórban megnyert hat bajnoki címhez hasonló szériához hasonlót legutóbb az Újpesti Dózsa produkált 1969 és 1975 között, a lila-fehérek akkor hétszer voltak bajnokok egymást követő években. Jövőre alighanem ezt a csúcsot célozza meg a Ferencváros, amely természetesen a hátralévő négy fordulóban még érdekelt lesz a hazai bajnokságban.