Nagy szívességet kapott a Fradi, Bognár György: Ennél lejjebb már nincs

Úgy indult a tavaszi szezon, hogy a címvédő Fradi a meglepetésre őszi bajnok Paks hátát nézte a tabellán. Mégis úgy alakultak a dolgok, hogy a fővárosi csapat már a 29. fordulóban, négy körrel a vége előtt bebiztosíthatja a bajnoki címet. A Paks pedig még meg is könnyítette a dolgát.

A Paks nagyon kikapott a Puskás Akadémia otthonában. Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

csapata március közepe óta behúzta a kéziféket, és a leglátványosabb bukását épp most szenvedte el. A Paks 5-0-ra kikapott Felcsúton, ami holtversenyben a legnagyobb különbségű veresége az idényben – az ősszel még a Fradi verte meg ennyire (6-1-re).

A Paks veresége a Fradinak jó hír, hiszen így Dibusz Déneséknek már nem kell feltétlenül győzniük a Kisvárda ellen hazai pályán ahhoz, hogy már ma bajnokok legyenek, ehhez innentől egy döntetlen is elég.

Egyetlen kaput eltalált lövése sem volt a Paksnak a Puskás otthonában, Bognár csapata zsinórban az ötödik vereségét szenvedte el a bajnokságban.

Bognár György: Csak a Puskás nyújtott NB I-es teljesítményt

Ezen a meccsen mutatkozott be a Paksban, s tért vissza az NB I-be mintegy egy év után Vécsei Bálint, aki azelőtt épp a Fradi játékosa is volt. – Nem így terveztük ezt a mérkőzést, nagyon sok helyzetet hagytunk neki – értékelt keserűen a válogatott középpályás. – Passzívak voltunk, az ilyen hibákat az ellenfél meg tudja büntetni. Össze kell kaparnunk magunkat, sok mindent át kell értékelni. Két hete készülök a csapattal, nem érzem magam annyira rossz állapotban, persze egy ilyen meccsen nem könnyű beállni, de nyilván többet hozzá kell tennem, és úgy érzem, tudok ennél sokkal jobban is játszani.

– A Puskás jobban játszott ma, még ilyen arányban is megérdemelten nyert – értékelt Bognár György, a Paks vezetőedzője. – Csak a Puskás-játékosok nyújtottak NB I-es teljesítményt, ma minden más résztvevő alulteljesített. Most érkeztünk meg a mélypontra, ennél lejjebb már nem tudunk menni, kikaptunk, helyzeteink nincsenek, formán kívül vagyunk. Talán még jól is jött ez a pofon, volt már, hogy 6-1-re kikaptunk, és utána beindult a szekér.

Győzelmével a negyedik helyezett Puskás négy pontra felzárkózott a második Paks mögé. A jelenleg harmadik Fehérvár pedig vasárnap letaszíthatja a második helyről a mélyrepülésben lévő Paksot.