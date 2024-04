Már szombaton bajnok lehet a Ferencváros – íme, a lehetséges forgatókönyvek!

Alig néhány hete még tudta tartani a lépést a címvédő Fradival a Paks, ám a tabellát heteken át vezető tolnaiak a legutóbbi öt fordulóban mindössze egyetlen pontot gyűjtöttek – közben ráadásul 1-0-s vereséget szenvedtek a Groupama Arénában –, így lemaradtak a bajnoki versenyfutásban. Miközben a Ferencváros 11 bajnoki mérkőzéséből tízet megnyert, ezzel továbbra is veretlen ezen a tavaszon, az előző négy bajnokiján pont nélkül maradó Paks legutóbb március 3-án, az MTK Budapest vendégeként tudott győzni, így alig pár kör alatt 14 pontnyi hátrányt halmozott fel.

A szombaton kezdődő körrel együtt még öt van hátra, vagyis összesen 15 pont gyűjthető. A paksiaknak akkor adódna egyetlen, egészen minimális esélye az aranyéremre, ha a Ferencváros a hátralévő meccseit elveszítené, miközben az üldöző valamennyit megnyeri. Lássuk be, az aktuális forma és az erőviszonyok mellett erre vajmi kevés az esély, arra ugyanakkor sokkal több, hogy már a szombaton délután öt órakor kezdődő Ferencváros–Kisvárda meccs lefújásának pillanatában megnyeri zsinórban a hatodik, a klubhistória 35. bajnoki címét a zöld-fehér csapat.

Bajnok a Ferencváros, ha...

A Fradi-fiesztához minden más eredménytől függetlenül a Kisvárda legyőzése kell. Ha a fia kórházba kerülése miatt az utóbbi néhány napot Milánóban töltő, ám csütörtökön Budapestre visszatérő Dejan Sztankovics vezetőedző csapata megveri az utolsó előtti helyen álló Kisvárdát, nincs több kérdés, akkor sem, ha a korábbi, fél 3-kor kezdődő Puskás Akadémia–Paks összecsapáson vendégsiker születik. Ha a Paks pontot veszít Felcsúton is, akkor már a döntetlen is elég a fővárosiaknak. A várhatóan zsúfolt lelátók előtt pályára lépő Ferencvárosnak még egy Kisvárda elleni vereség is belefér, ebben az esetben azonban vasárnapig várni kell a pezsgők kibontásával – a Paks mellett a pillanatnyilag harmadik helyezett, vasárnap délután pályára lépő Fehérvár pontvesztésére is szükség lenne.