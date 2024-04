„Óriási erőt adott Dejan Sztankovicsnak a szurkolók támogatása” – interjú Hajnal Tamással

– Csütörtökön visszatért a csapathoz a vezetőedző, Dejan Sztankovics, aki korábban Milánóba utazott, miután kórházba került az idősebb fia. A szurkolók a vasárnapi, zalaegerszegi bajnokin együttérzésükről biztosították őt. Hogyan fogadta ezt a gesztust?

– Nagyon örült, egyben meg is hatódott. Már a mérkőzés közben elküldtem neki a fényképet, az a támogatás, amit a szurkolóktól kapott, óriási erőt adott neki.

– A tréner Budapesten tud maradni a szezon végéig, esetleg elképzelhető, hogy újra el kell majd utaznia?

– Bízunk benne, hogy minden jól fog alakulni az elkövetkezendő időkben, és Dejan velünk tud lenni végig, de ezt majd az élet megmutatja az elkövetkezendő napokban.

– A tavasszal még veretlen Ferencváros már szombaton, a Kisvárda legyőzésével biztossá teheti az újabb bajnoki címet, ám ha ez nem is most történik meg, minden bizonnyal hamarosan bekövetkezik. Mit jelent a klubnak a zsinórban megnyerhető hatodik elsőség?

– Óriási élmény lenne a csapatnak és a szurkolóknaka is, bízunk benne, hogy már szombaton, a Kisvárda elleni meccsen bekövetkezik, hogy sorozatban hatodszor is megnyerjük a magyar bajnoki címet. Hasonlóra klubunk hosszú története során még nem volt példa, ez is mutatja, hogy milyen kiemelkedő teljesítmény. Nagy motivációt is jelent ez egyben, szeretnénk ezen az úton maradni és további címeket begyűjteni.

A Ferencváros szombaton újabb bajnoki címet ünnepelhet. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly



– A szombatin kívül még négy bajnoki vár a Fradira. Lehet cél a veretlenség megőrzése?

– Mérkőzésről mérkőzésre gondolkozunk, de minden meccsen az a célunk, hogy nyerjünk, természetesen így fogunk pályára lépni az elkövetkezendő bajnokikon is. Eddig is kiemelkedő tavaszt teljesítettünk a bajnokságban és a Magyar Kupában, sajnálatos dolog, hogy az Európa-konferencialigában a hazai mérkőzésünk rosszul sikerült, de úgy gondolom, hogy a téli felkészülés óta a csapat jó úton van, és sok mérkőzésen jó, meggyőző játékkal tudtuk hozni az eredményeket. Szeretnénk a bajnokság végéig fenntartani ezt a lendületet.

– Az FTC ott van a Magyar Kupa legjobb négy csapata között is, a másodosztályú Nyíregyháza elleni elődöntőn – szemben a másik meccsel – azonban nem lesz videóbíró. Erről mit gondol?

– A versenyszabályzat így van megírva, nem tehetünk mást, tiszteletben tartjuk a döntést. A Nyíregyháza nagyon jó szezont játszik, mind a bajnokságban, mind pedig a kupában jó eredményeket ért el. Ellenfelünk a pályán kivívta, hogy elődöntőt játszhasson, mi pedig alkalmazkodunk a körülményekhez.

– Az aktuális szezonra igazolt légiósok közül talán nehezebben indultak, de az utóbbi hetekben Mohamed Ali Ben Romdane és Edgar Szevikjan is gólt szerzett. Hogy látja az ő szereplésüket?

Mindkettő fiatal és nagy potenciállal rendelkező játékos, emellett nagyon jó a mentalitásuk, keményen dolgoznak azért, hogy fejlődjenek és a csapatunknak erősségei legyenek. Örülünk, hogy a csapatunkban tudhatjuk őket, és reméljük, sok örömöt fognak még okozni a szurkolóknak.

– Mi a véleménye helyzetéről? A hátvéd az elmúlt két bajnokit végigjátszotta, így megvan az esélye arra, hogy és Varga Barnabás mellett meghívót kapjon az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatottba.

– Mi arra figyelünk, hogy a Ferencvárosnál minél jobb eredményeket érjünk el, és természetesen örülünk, ha ebben minél több magyar válogatott játékos is szerepet tud vállalni. Szeretnénk, hogy Endi – aki nagyon sokszor bizonyította már, hogy a kapitány számíthat rá – az Eb-keretbe is bekerüljön, de ezt neki kell kivívnia a pályán. Bízunk benne, hogy a kerethirdetésnél ott lesz az ő neve is.

– A háttérben biztosan alakul már a következő idény kerete. Milyen változásokra lehet számítani a Ferencvárosnál?

– Folyamatosan dolgozunk ezen, viszont nagy öröm, hogy elértük, ismét úgy mehetünk bele a nyárba, hogy a keretünk nagy részének van szerződése. Azok a labdarúgók, akik a tavasszal szinte végig játszottak, a következő szezonban is nálunk lesznek. Célunk, hogy próbáljuk tovább erősíteni a csapatot, jelenleg is intenzíven dolgozunk.

