Újabb kihagyott lehetőség, vereség egy erős, mégis gyenge csapattól + videók

Szokatlan körülmények, szokatlan és persze nehéz ellenfelek. A magyar női kosárlabda-válogatott Ruandában megkezdte a világbajnoki előselejtező tornát, csütörtök óta sikeresen akklimatizálódott, az első ellenfelével, Szenegállal pedig ráadásként szokatlan időpontban, délelőtt 11 órakor csapott össze a szinte teljesen üres csarnokban.

Határ Bernadett magassága nemigen érvényesült a palánk alatt. Forrás: FIBA.com

Az összecsapás szó egészen találó volt, ugyanis az afrikai csapat roppant erős, és ezt az első pillanattól kezdve igyekezett is kihasználni. Amúgy szokatlan volt a találkozó kezdése is, mivel a feldobás után kiderült, a szenegáliak nem a jegyzőkönyvbe beírt kezdőcsapatot küldték pályára, ezért azonnal cserélniük kellett. Ez azonban nem zavarta meg őket, és agresszív, egész pályás letámadással helyeztek nagy nyomást a magyar játékosokra, akik nem is igen boldogultak ezzel. Védekezésben nem sikerült az ellenfelet szabályosan megakadályozni a pontszerzésben, támadásban sok lett az eladott labda, a dobás nélkül vagy kiszorított helyzetből indított és pontatlan dobás.

Pontszegény harmadik negyed

Szerencsére Szenegál sem pompás dobóformával érkezett, ezért úgy sikerült tartani vele a lépést, hogy Dubei Debóra, Török Ágnes és Dombai Réka is betalált a hárompontos vonalon kívülről. Az jól látszott, hogy a palánk alatt nincs sok esélye a magyar csapatnak, a 208 centis centert, Határ Bernadettet megjátszani is nehéz volt. Az első negyed 20-16-os hátránnyal ért véget, ami hamar felhízott tizenkettő pontra. Az ok ugyanaz volt, mint addig, és ha nem sikerült távolról a gyűrűbe találni, akkor alig nyílt lehetőség a pontszerzésre. Ha valaki kalandvágyból bevezette a labdát a védők közé, akkor előfordult, hogy egész egyszerűen erővel elvették tőle.

Lelik Rékának ritkán volt esélye betörnie a gyűrű alá. Forrás: FIBA.com

A nagyszünet után 37-30-as eredménnyel folytatódott a mérkőzés, azaz az afrikai játékosok gyenge helyzetkihasználásának köszönhetően nem volt reménytelen a magyar válogatott helyzete. A játéka azonban nem javult, továbbra sem tudta kompenzálni az ellenfél fizikai fölényét. Amúgy Szenegál csak ezen a téren volt jobb, a játékból cseppet sem tud többet a magyar válogatottnál, és ebből jött ki az, hogy tartani tudta a nem túl nagy előnyt, de elhúzni nem volt képes. Elvétve született pont a harmadik negyedben, gyengén támadott mindkét csapat, de a magyar, ha olykor vért izzadva is, lépegetett előre, és egy perccel a játékrész vége előtt Kiss Virág 42-42-re kiegyenlített.

Izgalmas hajrá

Elég volt azonban néhány eladott labda és védekezési hiba, a másik oldalon pontatlan dobás, és a negyedik negyed elején már ismét tízzel vezetett Szenegál. Sorra maradtak ki a triplák, csaknem három percig nem gyarapodott a magyar pontok száma, de után ismét sikerült Lelik Réka, valamint Dubei Debóra hárompontosaival egyenlíteni. Eladott labdák miatt fél perccel a vége előtt újra néggyel ment az ellenfél, ezt Lelik Réka egyre csökkentette, az afrikaiak értékesítettek három büntetőt, majd Dubei is dobhatott hármat, kettő a gyűrűbe esett, és ezzel 63-61-es vereség lett a vége. Bár végig Szenegál vezetett, az amúgy lankadatlanul küzdő magyar válogatott nagy lehetőséget hagyott ki, a 21 eladott labdával és a 28 százalék alatti tripladobó teljesítményével egy olyan csapattól kapott ki, amely csak a fizikai mutatóiban erősebb, jó játékkal igenis verhető lett volna.