Csaknem lehetetlen küldetésre vállalkozik a válogatott Afrikában

Még csak fél éve, hogy a magyar női válogatott drámai körülmények között elveszítette az olimpiai részvétel lehetőségét Sopronban, amikor 22 pontos vezetésről kapott ki eggyel Spanyolországtól. Mondhatnánk, most itt a javítás lehetősége, ám ez így nem lenne igaz, hiszen a párizsi szereplés elmaradását semmi sem pótolhatja, ráadásul a hétfőn kezdődő világbajnoki előselejtező torna Ruandában szinte a lehetetlen küldetés kategóriájába tartozik.

A 208 centiméter magas center, Határ Bernadett is játszik Ruandában Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

Az afrikai országban nyolc csapat két csoportban rajtol el – akárcsak Mexikóvárosban Dél-Korea, Mali, Csehország, Venezuela, Mexikó, Montenegró, Új-Zéland és Mozambik–, a magyar hétfőn Szenegál (11 óra), kedden a Fülöp-szigetek (17), csütörtökön pedig Brazília (14) ellen lép pályára, a másik ágon Nagy-Britannia, Argentína, Libanon és a házigazda Ruanda szerepel.

A négyesek első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, ahol keresztbe játszanak a csapatok, majd a két győztes vív egy finálét és a torna első helyezettje szerez részvételi jogot a világbajnoki selejtezőre, amelyre 2026 márciusában kerül majd sor.

A két előselejtezős csapat mellett 22 válogatott a 2025-ös kontinenstornák legjobbjai közül kerül ki, és ez a 24 csapat hajt majd azért, hogy tagja lehessen majd annak az évnek a nyarán a berlini vb mindössze tizenhatos mezőnyének.

Ebből is kiderül, hogy maga a világbajnoki szereplés roppant messze van, már a selejtezőre való kijutás is nagy bravúr lenne. A csapatkapitány, Dubei Debóra is a tapasztalatszerzés lehetőségét emelte ki egy nyilatkozatban:

Dubei Debóra kíváncsi a nem európai ellenfelekre Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

– Mindenki próbálja magából és ebből az egész túrából a legjobbat kihozni. Szeretnénk továbbjutni a csoportból és nem három meccset játszani, hanem ötöt. Ez ugyanis azt jelentené, hogy végig versenyben maradtunk. Ez a torna teljesen új lesz számunkra, nem mindennap játszik az ember például afrikai válogatott ellen. Biztos, hogy nagyon jó tapasztalatszerzés lesz. Remélem, hogy valóban sokat tudunk belőle tanulni, egyáltalán érdekes lesz felmérni, hogy az európai kosárlabdánkkal hányadán állunk ebben a közegben.

Juhász Dorka az WNBA-ben maradt

A magyar válogatott július közepén kezdte el a felkészülést, az alapemberek közül csak az észak-amerikai profi ligában, a WNBA-ben játszó Juhász Dorka hiányzik, a keret tagja tehát az a Határ Bernadett is, aki a sikertelen olimpiai selejtező után sejtetni engedte, hogy visszavonul a válogatottságtól. A bő egy hónap alatt két-két mérkőzést játszott a csapat Montenegróval és Csehországgal, mindkét ellenféllel szemben az első meccset elveszítette, a másodikat megnyerte. A küldöttség csütörtökön utazott el Ruandába, az Egyenlítőtől néhány fokkal délre fekvő, nagyjából egyharmad Magyarországnyi területű kelet-afrikai országba. A jelentős tengerszint feletti magasság miatt kellemes, 23 fok körüli esti hőmérséklet fogadta, majd péntek délben megtartotta az első ottani edzést Völgyi Péter szövetségi kapitány.

A MAGYAR NŐI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Angyal Barbara (SERCO UNI Győr), Dombai Réka (SERCO UNI Győr), Dubei Debóra (SERCO UNI Győr), Határ Bernadett (Valencia Basket), Kányási Veronika (DVTK HUN-Therm), Kiss Virág (SERCO UNI Győr), Lelik Réka (DVTK HUN-Therm), Miklós Melinda (DVTK HUN-Therm), Studer Ágnes (NKA Universitas Pécs), Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Tóth Franka (TFSE-MTK), Varga Alíz (Sopron Basket)