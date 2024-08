Vogel Soma elárulta a titkot, a csapattársak mindig meglepik

Lassan lehetetlen lesz számon tartani, hogy Vogel Soma hány ötméterespárbajnak lett a hőse. A magyar férfi vízilabda-válogatott kapusa az olimpia negyeddöntőjében is megmutatta, mire képes: a rendes játékidőben kettőből kettő, majd a szétlövésben négyből három olasz lövést kivédett. Vogel Soma is tisztában van vele: most már félnek tőle az ellenfelek.

Vogel Soma ismét fogadhatta Vámos Márton, Jansik Szilárd és a többiek gratulációját (Fotó: Csudai Sándor)

– Éreztem, hogy bennük maradt, hogy már a rendes játékidőben is kivédtem kettőt. Egyébként pedig a statisztika, a megérzés és a reflex összessége az, amiből jönnek a védések, na meg az, hogy nyugodt lehetek, hiszen nálunk vannak a világ legjobb lövői, sokszor az is elég, ha egyet kivédek a párbajban – mondta az olaszok elleni siker után az interjúzónában Vogel Soma.

Vogel Soma őszinte vigyora

Parázs hangulatú meccs lett az olasz és a magyar válogatott negyeddöntőjéből, különösen az olaszok piros lapja után.

– A négyperces kiállítás végére a lélektani fölény átfordult az ő oldalukra, ők voltak agresszívebbek, ők voltak gyorsabbak ekkor. De fel tudtunk állni, s bár örültem volna, hogy ha rendes játékidőben meg tudjuk nyerni, a vigyor így is ugyanolyan őszinte az arcomon, mintha simán nyertünk volna – fogalmazott a meccsről a magyar kapus.