Fura gyógyszert kaptak az úszók az olimpián, a székletmintájukból készítették

A francia házigazdák ragaszkodnak ahhoz, hogy a triatlonosok után a nyílt vízi úszók is a Szajna folyóban versenyezzenek, noha előbbiek közül többen is kórházi ellátásra szorultak. Minden jel arra mutat, hogy nincs a színhely megváltoztatásával kapcsolatos B terv, vagy ha igen, azt továbbra is titkolni próbálják. A rendezők azt találták ki, hogy a megelőzés nem ördögtől való formáját választva bélflóra-regeneráló gyógyszerekkel látják el az úszókat. Ebben az a meghökkentő, hogy azok gyors előállításához a versenyzők székletmintájára is szükség volt.

Személyre szóló pirulák

– Minden versenyzőt arra kértek, hogy adjon székletmintát, mert azokból rövid idő alatt olyan „személyre szóló” gyógyszert lehet előállítani, aminek bélflóra-regeneráló hatása lehet. Ahány úszó, annyiféle pirula készült, minden versenyző 120-120 szemet kapott a gyógyszeréből. A készítményekből naponta hármat kell beszedni. A magyar színek három képviselője, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf, illetve Fábián Bettina közül egyikük nem tudott megfelelő székletmintával szolgálni, a nevét természetesen nem említhetem – tájékoztatta az SzPress Hírszolgálatot Gellért Gábor, a magyar nyílt vízi úszóválogatott szövetségi kapitánya.

Szerdán reggel minden készen állt a Szajnán ahhoz, hogy a 10 kilométeres táv megtételére készülő úszók részt vehessenek a hivatalos edzésen, a pálya ennek ellenére sem népesült be.

– Az ellenfeleinkkel együtt mi is úgy döntöttünk, hogy nem élünk a lehetőséggel, pontosabban nem játszunk a tűzzel, mert aki megfertőződik, annak oda lehet az olimpiája – folytatta a szakember, aki meg van győződve arról, hogy a franciák a végsőkig kitartanak az eredeti rendezési tervük mellett. – Minden jegyet értékesítettek, a nézők többsége hétszáz eurót fizetett azért, hogy a parton kialakított lelátóról követhesse a versenyeket.

Egynapos lebonyolítás a láthatáron

Új színhelyt tehát aligha fognak megnevezni, az viszont csak csütörtökön hajnalban dől el, hogy a javuló vízminőségnek köszönhetően ugyanezen a napon sor kerülhet-e a 10 kilométeres verseny megrendezésére. Méghozzá úgy, hogy az eredeti forgatókönyvön változtatva nemcsak a nők, hanem a férfiak is megmérkőznek egymással.

– Résztvevője voltam annak a technikai bizottsági ülésnek, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Szajna vízének tesztelésére legközelebb csütörtökön hajnali három órakor kerül sor, az eredményt pedig másfél órával később, fél 5-kor fogják ismertetni. Eső mostanában nem esett, a folyó körülbelül fél métert apadt, mintha a színe is változott volna. Ha ennek ellenére sem sorakozhatnak fel az úszok a parton, az olimpiai bajnoki címek sorsa várhatóan csak pénteken dőlhet el, de az sem kizárt, hog a rajtra augusztus 10-ig, az ötkarikás versenyek utolsó előtti napjáig várni kell – jelezte Gellért Gábor, aki nemrégiben arról is beszámolt az SzPressnek, hogy a verseny után az úszók bevett szokása gégefertőtlenítésként egy-egy kupica jó erős rövidital elfogyasztása.