Párizs rémálma hajnalban valóra vált: ma mégsem lesz verseny a szennyezett Szajnában!

Amint arról beszámolunk, a rossz vízminőség miatt vasárnaphoz hasonlóan hétfőn sem engedték be a Szajnába a triatlonosokat a párizsi olimpia szervezői edzeni. A Szajna vizével kapcsolatos bizonytalanság azonban nem változtatott a magyar triatlonosok – Bicsák Bence, Lehmann Csongor és Kuttor-Bragmayer Zsanett – eredeti tervein: úgy utazott Párizsba a három fős küldöttség, hogy a valaha volt legjobb magyar eredménnyel térjenek majd haza. Az előző olimpián Bicsák Bence a hetedik helyen végzett, ezt akarják most túlszárnyalni.

Bicsák Bence, Lehmann Csongor és Kuttor-Bragmayer Zsanett Fotó: Magyar Triatlonszövetség

Ám a párizsi körülmények nem könnyítik meg versenyzőink felkészülését az utolsó napokban. Bár július közepén kedvező hírek érkeztek a Szajna vízminőségével kapcsolatban, a múlt pénteki és szombati eső miatt megint az egészségügyi határérték fölé emelkedett a szennyező anyagok koncentrációja. S így a szervezők egyetlen edzéslehetőséget sem biztosítottak a versenyzők számára.

Hétfőn napos volt az idő Párizsban, így a szervezők bíztak benne, hogy ma az eredetileg tervezett időpontban, reggel nyolckor elrajtolhat a férfi egyéni verseny. Ám ma hajnalban azt jelentették be, hogy ma nem lesz verseny, holnap 10.45-re halasztották. A helyzet azért is nagyon aggasztó, mert a nyíltvízi úszással ellentében, ami ugyancsak a Szajnában zajlana, triatlonban nincs alternatív versnyhelyszín.

Ha honap sem javulnak a szennyezettségi adatok, a férfi és a női versenyt is péntekre halaszthatják. De azzal az eshetőséggel is számolni kell, hogy a triatlonból most kihagyják az úszást, és csak duatlont rendeznek, marad a kerékpározás és a futás – ami óriási blama lenne a sportágnak és az olimpiának is.

A nemzetközi sportági szövetség (WT) kora reggel kiadott közleménye szerint hajnalban, 3.30-kor tartottak megbeszélést a szövetség, a párizsi szervezők, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve Párizs, Párizs meteorológiai szolgálata, valamint az Ile-de-France prefektúra képviselői a folyó minőségéről és ezt követően született az a döntés, hogy a viadalt ma nem lehet megrendezni.

– A legfrissebb időjárási előrejelzések alapján az a döntés született, hogy a férfi triatlon versenyszámot július 31-én (szerdán) 10 óra 45 perckor rendezik meg – áll a közleményben, mely jelzi, hogy a nők versenye az eredeti tervek szerint szerdán 8 órakor rajtol, ugyanakkor mindkét viadalt csak akkor rendezik meg, ha a víz minősége megfelelő lesz, szennyezettsége a határérték alá süllyed. A WT hozzátette, hogy az eredetileg kijelölt vészhelyzeti nap változatlanul marad augusztus 2., azaz péntek.

Nem ok nélkül ragaszkodtak a Szajnához a szervezők, a sportág ugyanis, ahogy az egész világon, úgy Franciaországban is hihetetlenül népszerű. így esett a választás Párizs ikonikus folyójára, a Szajnára és az úszást követően is csodálatos helyszíneken folytatódik a kerékpár és a futás, a Szajna hídjain és a világ talán legismertebb útján, a Champs Elysées-n.

Bicsák Bence és Lehmann Csongor is az esélyesek között

Remélheőleg holnap már lesz verseny, és az 55 férfi induló között szurkolhatunk két honfitársunknak. Bicsák Bence 2021-ben belopta magát a sportrajongók szívébe a bravúros tokiói hetedik helyével. A Magyar Triatlonszövetség arról tájékoztatott, hogy a 29 éves pécsi sportoló az elmúlt két hónap nagy részét a Pireneusokban töltötte magaslati edzőtáborban és saját bevallása szerint jó kedvűen és kitűnő állapotban várja a rajtot élete második olimpiáján.

– Engem nagyon feldob az olimpiai hangulat, bízom benne, hogy ez a versenyzésemen is látható lesz majd. Készen állok, várom a rajtot – nyilatkozta Bicsák Bence még héfőn délután.

Másik férfi indulónk, a 25 éves Lehmann Csongor olimpiai újonc, ám így is komoly tervekkel érkezett Párizsba, miután tavasszal harmadik lett a világbajnoki sorozat olaszországi állomásán, július közepén pedig megnyerte a tiszaújvárosi világkupát.

– A triatlon arról is szól, hogy az embernek alkalmazkodnia kell a körülményekhez. Most is ez a helyzet! Alkalmazkodunk a kihívásokhoz, és úgy készülünk, hogy kihozzuk magunkból a legjobbat – mondta Lehmann Csongor.