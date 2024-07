Súlyos sebekről posztolt az éjjel az olimpiáról a magyar sportoló + videó

Pupp Réka súlycsoportja legjobbjai közé tartozik, az olimpiára a világranglista hatodik helyezettjeként érkezett. Kétszeres Eb-bronzérmes, a Masters, Grand Slam és Grand Prix versenyeken pedig 18 érmet szerzett: három aranyat, öt ezüstöt és tíz bronzot. Az olimpiákon azonban eddig nem jött össze neki az érem, Tokióban és most Párizsban is elveszítette a bronzmérkőzését.

Pupp Réka bánata, Amandine Buchard öröme Fotó: MTI/Illyés Tibor

Vasárnap a vesztes helyosztója után könnyek között nyilatkozott, elmondta, hogy mindent „belepakolt a meccsbe”, és nagyon bízott benne, hogy nyerni tud a hazai közönség támogatását élvező francia Amandine Buchard ellen.

Pupp Réka: Bízom benne, hogy egyszer megkapom a választ

S Pupp Réka még héfő éjjel sem tudott aludni, hajnalban posztolt a közösségi oldalán.

„Mit gondoljak...? Mit mondjak...? Nehéz megfogalmazni azt, ami bennem van, talán úgy igazán nem is tudom, még magamnak sem... Kétszer eljutni odáig, hogy olimpiai éremért küzdhettem, nagy dolog, tudom! De mindkétszer le is maradni róla, hatalmas sebeket ejt. Felfogni, hogy mindennek megvan a miértje, most még lehetetlen. De bízom benne, hogy egyszer megkapom a választ valamilyen formában. Hogy egyszer minden elért eredményemre úgy tudok majd tekinteni, hogy ez voltam én, hogy büszkén, emelt fővel tudok majd arról mesélni, hogy mennyi munkával voltam kétszer is az olimpián ötödik! Nem csak én, Mi! Mert rengeteg ember volt mellettem ezen az úton! Nem lehet felsorolni mindenkit, aki benne van ezekben az eredményekben, de röviden megpróbálkozom. Legfőképp köszönöm a családomnak, az edzőmnek és a barátaimnak, hogy minden nyűgöm ellenére mellettem voltak és hittek bennem! Köszönöm minden szakemernek, akik ismerve a maximalizmusomat, elfogadtak és azt erősítve építettek fel! Hálás vagyok minden ársnak, aki fejet hajtva segített a felkészülésben! Mindenkinek hálás vagyok azokért az apró darabokért, amikből összetettem magam, hogy eljussak idáig! Köszönöm mindenkinek!”