Losonczi Dávid: Ezt most el kell engedtem, különben holnap a bronz sem lesz meg

A párizsi olimpián birkózásban tényleg a legjobbak versenyeznek, és súlycsoportonként csak tizenhatan léphetnek szőnyegre: a tavalyi belgrádi vb első öt helyezettje, az ázsai, az afrikai, az európai és a pánamerikai kvalifikációs tornáról két-két versenyző, a világkvalifikációs tornáról pedig három kvalifikálta magát. A kötöttfogás 87 kilogrammos súlycsoportjában az a fura helyzet állt elő, hogy itt két regnáló világbajnok is akad. Losonczi Dávid úgy lett aranyérmes tavaly Belgrádban, hogy az aranyat utólag kapta meg. A döntőben súlyos bírói hiba következtében veszített 8-7-re a török Ali Cengiz ellen, hiszen egyértelmű tusgyőzelemtől fosztották meg; a nemzetközi szövetség azonban utólag korrigált, és Cengiz mellett Losonczit is világbajnoknak hirdette ki.

Losonczi Dávid az első meccsén az azeri Huszejnov ellen nyert Fotó: MTI/Illyés Tibor

Most Párizsban Cengiz lett az első kiemelt, de a felső ágon már az első meccsén kikapott. Losonczi viszont második kiemeltként az alsó ágon két győzelemmel kezdett: a Tokióban a 77 kilóban olimpiai bronzérmes, 82 kilóban világ- és Európa-bajnok, már 36 éves azeri Rafig Huszejnov ellen 5-2-re nyert, az orosz születésű, de szerb színekben induló, idei Európa-bajnok Alekszand Komarov ellen pedig 2-2-re végzett, de a később szerzett pontja a „magyar Herkules” győzelmét jelentette. Ám húsz másodperccel a vége előtt volt egy idegőrlő videózás, mert az iráni mérkőzésvezető Komarovnak megítélte a harmadik pontját – de ezt visszavonták.

Losonczi Dávid szaltója a Komarov elleni sikere után Fotó: MTI/Illyés Tibor

A 24 éves Losonczi Dávidra az esti elődöntőben az ukrán születésű bolgár Szemen Novikov várt, a 26 éves versenyzőnek Eb-aranya (2020) és vb-bronza (2023) van.

– Háromszor birkóztam eddig vele, háromszor megvertem. Remélem, negyedjére is megfogom – mondta még a negyeddöntője után Losonczi Dávid, aki Komarov legyőzését egy hatalmas szaltóval is megünnepelte a közönség gyönyörűségére.

Losonczi Dávid: Mindent megtettem, de így alakult...

Az elődöntőben másfél perc után a bolgárt figyelmeztették passzivitásért, így Losonczi vezetett 1-0-ra, de a lenti helyzetből nem tudta növelni az előnyét. Kétszer is megpróbálkozott a kiemeléssel, azonban nem járt sikerrel. A második menetben az íratlan szabály szerint Losonczit is figyelmeztették, az 1-1 már nem nekünk kedvezett, szerencsére Novikov sem tudott semmit kezdeni vele a lenti helyzetben. Ezt követően Losonczi volt az aktívabb, újra ő próbálkozhatott lenti helyzetből – pont ilyenkor már nem jár –, de most sem tudott élni az esélyével. Mi több, ezután Novikov szerzett egy pontot, 2-1-re vezetett, miután kitolta Losonczit a szőnyegről. Az utolsó másodpecekben versenyzőnk is ezzel próbálkozott, a 2-2 neki kedvezett volna, és a bolgárt félig-meddig ki is gyömöszölte a szőnyegről, ám nem eléggé. Videózást kértünk, de sejthettük, hogy ebből nem jövünk ki jól. A protestálásunkat elutasították, amiért még büntetőpont is jár, így Losonczi Dávid 3-1-re veszített, holnap a bronzéremért birkózhat.

– Jól felkészült belőlem, és nem tudtam megemelni. Mindent megtettem, de így alakult. Ezt azonban most el kell engednem, gyorsan fel kell dolgoznom a vereséget, mert különben holnap a bronzmeccsemet is elveszítem. Márpedig azért jöttem, hogy éremmel menjek haza – mondta pár perccel a veresége után Losonczi Dávid az M4 Sport kamerája előtt.