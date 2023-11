Szenzációs bejelentés a birkózóknál: Losonczi Dávid utólag vb-aranyat kap!

Losonczi Dávid: Őszintén bevallom, megkönnyeztem

A szenzációs hírt maga az érintett, Losonczi Dávid érthetően boldogan kommentálta az MBSZ hírlevelében:

– Pár órája tudom csak a hírt édesapámtól, de őszintén bevallom, megkönnyeztem, igazán szép pillanat volt. Elégtételnek érzem a döntést, mérhetetlenül boldog vagyok, hogy az igazság utat tört magának. Akkor még nem mondhattam senkinek, örülök, hogy végre beszélhetek róla. Az igazság az, nehéz felfogni, ami történt, hihetetlen kimondani, hogy világbajnok vagyok. Persze, teljesen más így, mintha a szőnyegen lettem volna, és körbe futhatok a magyar zászlóval a győzelmemet ünnepelve... A himnuszról nem is beszélve, de sebaj, majd az olimpián!

Németh Szilárd, az MBSZ elnöke így nyilatkozott a döntés kézhez vétele után:

– Hatalmas öröm ez a döntés az egész magyar birkózócsalád és a magyar sport számára is, amely unikum szeretett sportágunkban hiszen a jelenleg érvényben lévő szabályok nem adnak lehetőséget a szőnyegen született eredmény megváltoztatására. Az UWW azonban mégis a fair play szempontját tartották előbbre valónak, így Losonczi Dávid megérdemelten állhat fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a 87 kilogrammosok mezőnyében a belgrádi olimpiai kvalifikációs világbajnokságot követően. Hiszem, hogy a legjobb helyre kerül az aranyérem, hiszen Losonczi Dávid az ezüstérem átvételekor is megmutatta: emelt fővel lehet veszíteni úgy is, ha tudjuk, valójában mi győztünk. Tehetséges fiatal birkózónk azóta is csak arra készül, hogy 2024-ben a párizsi olimpián felálljon a dobogó legfelső fokára és a helyszínen hallgassa meg a magyar himnuszt.