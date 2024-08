Világbajnokunkra gyűlöletcunami zúdult, kifakadt a közösségi oldalán

A női kardcsapatok versenyében a Magyarország–Japán találkozón a Márton Anna, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Battai Sugár összetételű csapatunk a negyedik asszó után 20-16-ra vezetett, de az ötödikben Pusztai – aki 5-3-as vereséggel kezdett – 9-0-ra veszített Fukusima ellen, vagyis 20-25 lett az állás. S ugyan később Szűcs Luca visszahozta a reményt (33-35), az utolsó párban a lecserélt Pusztai helyére beküldött Battai 37-40-es állásnál 5-0-ra veszített, 45-37-re kikaptunk. Az 5-8. helyért Pusztai már nem vívhatott, a szabályok szerint visszacserélésre nem volt lehetőség, és csapatunk végül a hatodik helyet szerezte meg.

Márton Anna, Pusztai Liza , Battai Sugár és Szűcs Luca Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az időnként extravagáns megjelenésű, és ilyen stílusban is nyilatkozó Pusztai Liza az M4 Sportnak a következőt mondta, nem tagadva meg önmagát.

– Sajnos ez ma nem az én napom volt, engem nagyon megnyomott ez a teher. Látszott is az asszóm közepén, hogy teljesen elmentek nekem otthonról, de legalább most már tudni fogom, hogy Los Angelesre jobban fel kell erre készülnöm, mert az olimpia tényleg teljesen más, nagyon sok impulzus ért a páston amellett, hogy ideggyenge is voltam kicsit – mondta Pusztai Liza, aki a csapatverseny előtt egyéniben a legjobb 16-ig jutott.

Ehhez azért tegyük hozzá, hogy a 23 éves Pusztai Liza 2021-ben ott volt a tokiói olimpián is, ott a Márton, Pusztai, Battai, Katona Renáta összetételű együttesünk nyolcadik lett. Pusztai kapcsán pedig azt is meg kell említeni, hogy együttesünk befejező embereként nagyon sokszor fordított nagy hátrányból. A 2019-es budapesti vb-n a nyolcaddöntőben a lengyelek elleni záróasszóját 13-1-re nyerte meg, így győztünk 45-41-re; s ha Pusztai nem hozza ezt a hihetetlen bravúrt, akkor csapatunk vélhetően nem jut ki a tokiói olimpiára.

Pusztai Liza szokatlan szerelésben Forrás: Instagram/lizapusztai

Tény, most a japánok elleni mérkőzés rajta ment el, amivel ő is tisztában van. Ám a súlyos vereségének olyan következményei is lettek, amivel ő sem számolt, és érthető, hogy ezt nehéz feldolgoznia.

Pusztai Liza: Ebből is tanulni fogok

Pusztai Liza a következőket posztolta az Instagram-oldalán:

„Sokat gondolkoztam rajta, hogy ezt leírjam-e, de végül úgy döntöttem, hogy jobb, ha kiadom magamból. Természetesen nyerni mentem, ez sajnos pont most nem sikerült, nyilvánvaló, hogy csalódottan távoztam a második olimpiámról. Úgy érzem, a rengeteg munkát beleraktam, a páston mindent megtettem, de sajnos ilyen a sport, nem mindig jön ki a lépés. Elszomorít a rengeteg gyűlölet, ami egyes emberekben lakozik, ezt még idő lesz feldolgoznom. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki viszont mellettem van ebben az időszakban is. Ebből is tanulni fogok, hogy legközelebb még erősebben térhessek vissza.”

Minderre Márton Anna így reagált: „Szeretünk babám” – és egy piros szívecskét is odatett.