Diáktábor, avagy a Fradi lenullázta az Újpestet

A negyedik helyen kiemelt lilák vasárnap 5-0-ra kaptak ki az ötödik helyen rangsorolt FTC otthonában, ami nem sok jót ígért a kedd esti második mérkőzésre a Megyeri úton. Ez a meccs is gyorsan eldőlt. Noha a zöld-fehérek nélkülözték az NHL-t is megjárt David Booth-t, kilenc perc elteltével így is már 2-0-ra vezettek.

Az újpesti szurkolók jól viselték csapatuk vergődését az FTC elleni negyeddöntőben Fotó: UTE/Vörös Dávid

A folytatásban ugyan sokat lőtt kapura a házigazda, ezekben nem volt veszély, a hajrában aztán tovább nyílt az olló, további két találattal a Fradi ezúttal 4-0-ra nyert, így simán, kapott gól nélkül, 9-0-s összesítéssel jutott a négy közé.

A találkozó mentes volt a legcsekélyesebb szurkolói ingerkedéstől. Talán azért is, mert az újpesti tábor inkább egy diákcsoportra emlékeztetett, semmint egy vérmes kemény magra, igaz, a fradisták sem keltettek félelmet.

Újpesti frusztráció, Fradi-eufória

– Leszámítva az üres kapus gólt, nyolc kapott és nulla lőtt találattal nem lehet párharcot nyerni. Hiába húztuk meg nagyon a második játékrészt, 17:5 volt a kapura lövési mutató, képtelenek voltunk betalálni. Az első meccs utáni frusztrációt láttam a srácokon, és ez folytatódott sajnos ma is. Van most időnk elemezni a szériát, és felkészülni az Erste-liga rájátszására – értékelt önkritikusan Jason Morgan, az UTE vezetőedzője.

– Mindig pikantériája van egy derbinek, főleg, ha ez a rájátszásban történik. Nagyon örülünk, hogy ezt így sikerült abszolválni. A két nappal ezelőtti mérkőzésen sokkal kevesebb kapura lövése volt az ellenfélnek, ma főleg a második harmadban nagyon ránk jöttek, tudtuk, hogy ez lesz, mindent megpróbáltak, amit csak tudtak, az életükért küzdöttek, volt számos kritikus helyzet, azonban a kapusunk vezérletével bírtuk a sarat. Türelmesek tudtunk lenni, élni is tudtunk a lehetőségekkel, boldogok vagyunk nagyon! – lelkendezett érthetően Fodor Szabolcs, az FTC vezetőedzője.

Négy között a Debrecen és a DVTK is

A DEAC és a DVTK ugyancsak 2-0-s összesítéssel jutott az elődöntőbe a Dunaújváros, illetve a Fehérvár Hokiakadémia ellen. A Budapest Jégkorong Akadémia HC (BJAHC) az alapszakasz nyerteseként automatikusan bejutott a legjobb négy közé.

Az elődöntő párosítása: BJAHC–FTC, Debrecen–DVTK.

A párharcok az elődöntőben is az egyik fél második sikeréig tartanak. A játéknapok: péntek, vasárnap, az esetleges harmadik találkozókat hétfőn játsszák. A február 26-án kezdődő finálé viszont már három nyert meccsig tart majd. A lehetséges játéknapok: február 26., 28., március 2., továbbá, ha kell, akkor március 4. és 6. Az Erste-iga negyeddöntője – már az erdélyi csapatok részvételével – március 9-én kezdődik.

Összefoglaló az UTE–FTC mérkőzésről: