Sallai Rolandról kegyetlen ítéletet mondott a vezetőedzője, megdöbbentek Törökországban

Sallai Roland tavaly szeptember 13-án érkezett a Galatasaray csapához a Freiburgtól. A Transfermarkt a piaci értékét akkor a 15 millió euróra tette, a törökök pedig csak 6 milliót fizettek érte. Az 58-szoros válogatott, 27 éves szélső piaci értéke azóta 11 millió euróra csökkent, és kétségkívül nem szórja a gólokat a Boszporusz partján: a Galatában 24 meccsen háromszor talált be, gólpassza nincs.

Sallai Roland három gólt szerzett a Galatasaray csapatában Forrás: Facebook/Galatasaray

Sallai: A Galatasaray után újra a Bundesliga?

Okan Buruk vezetőedző gyakran váltogatta Sallai Roland posztjait, megesett, hogy a védősorban kellett helytállnia, a feladatát azonban harcos játékkal megoldotta. Buruk többször is kiemelte, hogy Sallai sokoldalú játékos, és sokszor írhattuk le, hogy csapata egyik legjobbja volt, az osztályzatai is ezt tükrözték. Ám az utóbbi időben már arról is szóltak a hírek, hogy a szélső visszatérhet a Bundesligába. S a mai Fenerbahace–Galatasaray kupanegyeddöntő előtt a török média arról ír, hogy

Okan Buruk közölte klubvezetéssel, nincs szüksége Sallaira, mert nem nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így ha megfelelő ajánlat érkezik érte, akkor tőle nyugodtan eladhatja a klub.

S ez azért meglepetést okozott Törökországban. A Tv100.com cikke címében egyenesen úgy tálalja, hogy „Okan Buruk megdöbbentő döntést hozott a 11 millió eurós játékosról.” A portál megemlíti, hogy a Galatasaraynál 2028-ig szóló szerződéssel rendelkező, a Bundesligában hat szezont lehúzott Sallai átigazolásánál gondot okozhat az évi 2,5 millió eurós fizetése, mert ezt csak kevés olyan német csapat tudná biztosítani neki, amely szívesen alkalmazná.