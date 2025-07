Jön a negyvenmillió dolláros focimeccs az Infantino-serlegért

Egyszer minden jónak vége szakad. Így elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy kiderüljön, ki a legjobb klubcsapat a világon? A Gianni Infantino által kitalált 32 csapatos klubvilágbajnokság fináléja következik tehát. A két résztvevő a BL-győztes Paris St. Germain és az angol Chelsea, amely idén a Konferencialigát nyerte meg.

Ezt a trófeát emelheti magasba a klubvilágbajnokság győztese

Fotó: BRAZIL PHOTO PRESS/Vanessa Carvalho

Klubvilágbajnokság: az ellentmondások tornája

Végül is csak bejött az, amit a FIFA elnöke az esemény előtt (és alatt) szajkózott. Két sztárcsapat került be ennek a tornának a döntőjébe, két olyan együttes, amely akár egy BL-fináléban is találkozhatna.

Ez azonban nem a BL-döntő lesz, hanem a klubvilágbajnokság utolsó meccse, amelynek tétje a dicsőség mellett 40 millió dollár is lesz.

Mert a győztes ennyit kap, ahogy azt már hetek óta tudja mindenki. Mármint a döntő megnyeréséért. Mert egy másik számítás szerint a végső győztes teljes pénzdíja a 125 millió dollárt is elérheti. Őrület. Mint ahogyan az is, hogy hiába a két sztárcsapat, a FIFA-nak megint csökkentenie kellett a jegyárakat a döntőre is. A döntőre! Ahogy az USA Today erről beszámolt, a legolcsóbb belépők ára 312,20 dollárról 249,75 dollárra csökkent. Ezek szerint még mindig nem találtak annyi embert, amennyi képes lenne megtölteni a stadiont. Maradjunk annyiban, hogy ez szégyen a javából.

A PSG mindent visz?

A franciák sztárcsapata jelenleg négy sikernél tart, mert megnyerte a Francia Kupát, a Szuperkupát, a bajnokságot és az Inter elleni BL-döntőt is. Ez a siker lenne tehát az ötödik trófea, amelyet a párizsiak begyűjthetnek, s ez példátlan esemény lenne a klub történetében. (Már a BL-győzelem is az volt, mert a PSG ezt megelőzően soha nem nyerte meg a legrangosabb európai klubtrófeát.

PSG: út a döntőig PSG–Atlético Madrid 4-0

PSG–Botafogo 0-1

PSG–Seattle 2-0

PSG–Inter Miami 4-0

PSG–Bayern München 2-0

PSG–Real Madrid 4-0

A franciák egészen elképesztő formát futottak, s ez akkor is igaz, ha a második összecsapáson 1-0-ra kikaptak a Botafogo együttesétől. A Bayern München, a Real Madrid és az Atlético Madrid ilyen fölényes elintézése azt mutatja meg, hogy a párizsiak bombaformában várják ezt a döntőt. Ne legyen kétségünk, hogy a PSG-nek most már tényleg nagyon fontos a győzelem, már csak azért is, hogy elmondhassák: ők az első nyertesei a megújult formátum szerint lebonyolított sorozatnak.

Chelsea: a sötét ló a döntőben?

Az angol bajnokságban csak a negyedik helyen végzett a Chelsea, de legalább megnyerte a Konferencialiga döntőjét. Hogy aztán ez utóbbi mennyire volt érdekes a Stamford Bridge környékén, arról vannak elképzeléseink, de ne becsüljünk le egyetlen kupagyőzelmet sem. Még akkor sem, ha a döntőben a Real Betis volt az ellenfél (az angolok ott 4-1-re nyertek.)

Chelsea: út a döntőig Chelsea–Los Angeles FC 2-0

Chelsea–Flamengo 1-3

Chelsea–Tunisz 3-0

Chelsea–Benfica 4-1

Chelsea–Palmeiras 2-1

Chelsea–Fluminense 2-0

Az angolok – hasonlóan a PSG-hez – összesen egy vereséget szenvedtek el a klub-vb-n, azt is a csoportmérkőzések második fordulójában. Az ellenfeleket tekintve a Chelsea-nek talán kicsivel könnyebb útja volt a döntőig, mint francia riválisának.

Marquinhos: ez egy történelmi lehetőség

A PSG csapatkapitánya, Marquinhos szerint a csapat olyan lehetőség előtt áll, mint még soha. A brazil játékos a döntő előtt a következőket mondta: „Ez egy olyan torna, amelyet nem minden évben rendeznek meg.

Marquinhos szerint a PSG történelmi lehetőség elútt áll

Fotó: BRAZIL PHOTO PRESS/William Volcov

A következőre négy év múlva kerül sor. Ki tudja, hogy hol leszünk mi akkor, ki tudja, milyen csapata lesz a PSG-nek?” Csapattársa, Désiré Doué ennél érzelmesebb húrokon muzsikált.

Nincsenek szavaim! Köszönöm, PSG! Megcsináltuk, történelmet írtunk! És ezt most tovább folytathatjuk. Ezért kell nyerni a Chelsea ellen.

Chelsea: Nem mi vagyunk a Real Madrid, de…

Az angol csapat játékosai közül a védő, Levi Colwill szavait érdemes idézni.

Nem mi vagyunk az Inter Milan vagy a Real Madrid – de legyőzhetjük a PSG-t.

Ennél többet aligha mondhatott volna az angol csapat játékosa.

A szakértők úgy vélik, a PSG-nek a vártnál is nehezebb dolga lehet a döntőben a Chelsea ellen. Kiemelik, hogy a francia csapat ezen a tornán most találkozik először olyan ellenféllel, amelyik egy egész mérkőzésen képes a tökéletes védekezésre. Így aztán tényleg az a kérdés, hogy a francia csapat kétségtelenül attraktív támadójátéka elég lehet-e az angol betonvédelem feltöréséhez.

Az angolok abban is bíznak (bár ezt nem mondták ki), hogy a franciákat elaltathatja a Real Madrid ellen az elődöntőben elért 4-0-s fölényes győzelem.

Arról nem beszélve, hogy a világsajtó most tényleg csak a franciák nagy esélyéről beszél. Olyan a hangulat, mintha nem is lenne a fináléban a PSG-nek ellenfele. Márpedig ha egy ilyen döntő előtt van csapat, amelyen kisebb a nyomás, akkor az a Chelsea. De bármennyire is hihetetlen: még Angliában is akadnak olyanok, akiknek semmit sem jelent a Chelsea döntőbe jutása. Danny Murphy, aki játékosként a Liverpool, a Tottenham és a Fulham együttesében is megfordult, egy podcast-beszélgetésben azt mondta: a londoni kékek semmi hasznot nem húznak ebből a döntőből, sőt, a klubvilágbajnoki részvételből sem. Azt fejtegette, hogy még egy esetleges győzelem sem mozdítaná előre szakmailag a Chelsea-t, mert a csapat a döntőben elért eredménytől függetlenül sem képvisel magas színvonalat.

Nem a PSG a legjobb csapat a világon?

Bármennyire is hihetetlen, de mintha a PSG edzője sem égne ennek a döntőnek a lázában. Nem volt hajlandó kimondani, hogy jelenleg az ő csapata a legjobb a világon. Luis Enrique továbbra is kitart abbéli véleménye mellett, hogy

ez a titulus a Manchester Cityt illeti meg,

még akkor is, ha a City idén a Premier League-t sem tudta megnyerni, nem beszélve a Bajnokok Ligájáról. Amikor pedig azt kérdezték tőle, hogy a 2024-25-ös szezon volt-e a legjobb a PSG-nek, az edző csak megvonta a vállát és azt felelte: ezt akkor lehet esetleg kimondani, ha a PSG nyeri a vasárnapi döntőt.

A PSG edzője, Luis Enrique szerint még mindig a Manchester City a legjobb klubcsapat a világon

Fotó: AFP/Franck Fife

Lássuk be, Enrique sok nehézséggel küzd, főleg, ha esetleg a francia sajtót is olvassa. Mert ott még most is megjelentek olyan írások, hogy ez a döntő nem a szakmáról, hanem valami teljesen másról szól. A legnagyobb francia sportlap, a L’Équipe egyik cikke egyenesen azt írta:

ha nem a PSG lenne a fináléban, Franciaországban senkit sem érdekelne ez a döntő.

Ennek alátámasztására azt a pillanatot hozzák fel, amikor a a párizsi The Long Hop sportkocsmában az emberek rá sem néztek a tévére, miközben a klubvilágbajnokság egyik meccse, az Internazionale és a Fluminense összecsapása zajlott.

Angol apatikus vélemények

Franciaország mellett Angliában sem esik mindenki hasra a vasárnapi döntőtől. Miközben már idén februárban arról ment a vita, hogy a klubvilágbajnokság miatt

vajon el kellene-e halasztani a Premier League 2025-26-os rajtját,

most megint felmerült ennek a lehetősége. A Premier League vezetősége azonban hallani sem akar erről. Számukra mintha nem létzene a FIFA elnökének édesgyermeke. Így azután a Chelsea sem kap felmentést, augusztus 17-én neki is pályára kell lépnie a Crystal Palace ellen.

FIFA labdarúgó-klubvilágbajnokság, döntő: Paris St. Germain–Chelsea. New York, 21.00. Játékvezető: Alirezá Fagáni (ausztrál).