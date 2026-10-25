A Barcelona elleni háború előtt Mourinho üzent a bírónak

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Vasárnap 21.00-kor rendezik a Barcelona és a Real Madrid egymás elleni meccsét. Az el Clásico előtt Hansi Flick és José Mourinho is a világ legnagyobb rangadójának nevezte az összecsapást. Mourinho tizenhárom év után vezeti ismét csapatát a Barcelona ellen, s meglepődött, hogy a bíróról kérdezték a meccs előtt.

Koczó Dávid
2026. 10. 25. 5:10
José Mourinho tizenhárom év után újra a Barcelona ellen ülhet a Real Madrid kispadján, a bíróval nem foglalkozik az el Clásico előtt Fotó: NurPhoto via AFP/Alberto Gardin

Flick ezt most a madridia orra alá is dörgölte azzal, hogy kiemelte: Rodri játéka lehet a mérkőzés kulcsa.

– Ismerjük a Real Madrid erősségeit, hogy az egyik legjobb csapat a rögzített helyzeteknél. Jobban kell védekeznünk, mint Párizsban tettük, de ha minden helyesen csinálunk, könnyű lesz védekezni a Real Madrid ellen – jelentette ki bátran a német szakember, aki ugyanakkor kiemelte: a madridiaknak különösen a támadójátékosaik nagyon erősek.

Flicknek főhet a feje a védelmi hiányzók miatt, igaz, a Real Madrid pedig Vinícius Júniort nélkülözi majd, a brazil támadó eltiltását tölti.

Mourinho nem tudja, ki lesz a bíró

Vinícius kiállítása már nem az első eset volt, amely miatt látványosan kifakadt idén José Mourinho, aki 2013-as távozása után tért vissza a Real Madrid kispadjára. Fermín López üzent is az el Clásico előtt, hogy elege van a Real Madrid állandó panaszkodásából és bírók elleni kommunikációs hadjáratából.

– Nekünk másból van elegünk, ami újra és újra megtörténik – reagált epésen Mourinho, amikor viszont a játékvezetőről kérdezték, meglepődött. – A bíró neve sosem érdekel, mindig feltételezem, hogy jó lesz a játékvezető. Bárki is lesz a bíró, mindent jót kívánok neki – üzent a portugál.

A rend kedvéért: a sípot Juan Martínez Munuera fújja. Az ötödik klasszikusa lesz, eddig háromszor a Real, egyszer a Barca nyert, amikor ő vezette a rangadót.

Háború az el Clásico? Gavi szavai és Mourinho múltja

Várhatóan nem lesz a Barcelona kezdőcsapatának Gavi, ugyanakkor a középpályás is erős nyilatkozatot tett a meccs előtt.

– Háborúba kell mennünk. Ezeken a meccseken az első perctől mindkét csapat mindent belead.

Első el Clásicóin José Mourinho is mintha háborúba küldte volna az övéit. A Real Madridnál töltött első időszakában három év alatt tizenhétszer meccselt a Barca ellen, s az első négy alkalommal kivétel nélkül kapott piros lapot valamelyik játékosa. Később sokat javult az arány, s ezzel párhuzamosan az eredmények is: Mourinho a legutóbbi öt klasszikusán veretlen maradt, de az összmérlege még így is negatív:

  • 5 győzelem
  • 6 döntetlen
  • 6 vereség

Bár 2013-as távozása óta szinte folyamatosan volt munkája, Mourinho azóta egyik klubjával sem meccselt a Barcelona ellen. Legutóbb, 2013-ban 2-1-re nyert a Real Madrid, amikor az el Clásicón a portugál ült a kispadon, akkor a lefújás után a Barca kapusa, Víctor Valdés kapott piros lapot.

 

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