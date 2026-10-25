A Barcelona elleni háború előtt Mourinho üzent a bírónak

Flick ezt most a madridia orra alá is dörgölte azzal, hogy kiemelte: Rodri játéka lehet a mérkőzés kulcsa.

– Ismerjük a Real Madrid erősségeit, hogy az egyik legjobb csapat a rögzített helyzeteknél. Jobban kell védekeznünk, mint Párizsban tettük, de ha minden helyesen csinálunk, könnyű lesz védekezni a Real Madrid ellen – jelentette ki bátran a német szakember, aki ugyanakkor kiemelte: a madridiaknak különösen a támadójátékosaik nagyon erősek.

Flicknek főhet a feje a védelmi hiányzók miatt, igaz, a Real Madrid pedig Vinícius Júniort nélkülözi majd, a brazil támadó eltiltását tölti.

Mourinho nem tudja, ki lesz a bíró

Vinícius kiállítása már nem az első eset volt, amely miatt látványosan kifakadt idén José Mourinho, aki 2013-as távozása után tért vissza a Real Madrid kispadjára. Fermín López üzent is az el Clásico előtt, hogy elege van a Real Madrid állandó panaszkodásából és bírók elleni kommunikációs hadjáratából.