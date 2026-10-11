Gulácsi Péter kivédte Mbappé szemét, elgurult a gyógyszere a Real Madrid edzőjének

Feszültség Mbappé körül

A francia támadó térdsérülése után tért vissza a Real kezdőcsapatába. A spanyol sajtó azért is figyelte a fogadtatását, mert a pihenője alatt kerékpározós képeket osztott meg, ami vitát váltott ki a madridi szurkolók körében. A Bernabeu közönsége végül több tapssal, mint füttyel fogadta. Mbappé a mérkőzésen kapufát lőtt, és Gulácsival szemben sem tudott eredményes lenni. A Real győzelme tehát nem a francia klasszis góljainak, hanem Diomandé találatának és a védekezésnek volt köszönhető.