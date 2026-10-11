Gulácsi Péter kivédte Mbappé szemét, elgurult a gyógyszere a Real Madrid edzőjének

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Bár a Villarreal magyar kapusának több hatalmas védése is volt a Real Madrid ellen, ez nem ért pontot a Bernabeuban. Gulácsi Péter jó teljesítményt nyújtott, a fővárosiak edzője, Jose Mourinho megint produkálta magát.

Lantos Gábor
2026. 10. 11. 6:48
Jose Mourinho feszült volt a Villarreal elleni meccsen Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU

Feszültség Mbappé körül

A francia támadó térdsérülése után tért vissza a Real kezdőcsapatába. A spanyol sajtó azért is figyelte a fogadtatását, mert a pihenője alatt kerékpározós képeket osztott meg, ami vitát váltott ki a madridi szurkolók körében. A Bernabeu közönsége végül több tapssal, mint füttyel fogadta. Mbappé a mérkőzésen kapufát lőtt, és Gulácsival szemben sem tudott eredményes lenni. A Real győzelme tehát nem a francia klasszis góljainak, hanem Diomandé találatának és a védekezésnek volt köszönhető.

 

Gulácsi PéterVillarrealReal MadridSzóljon hozzá!

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Néző László
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A gyanúsított

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Az illetékes ügyészség közleménye szerint „érdemi védekezést” adott elő kihallgatása során a telefonlopással vádolt ember.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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