Vinícius nagy bajban lehet, a hosszú eltiltás csak az egyik problémája

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A Real Madrid szerda este a 82. perc végén még 3-1-es hátrányban volt, de aztán három Arda Güler-szöglet után is gólt szerzett, s 4-3-ra nyert az AS Roma vendégeként a Bajnokok Ligájában. Vinícius Júnior a mérkőzés előtt tudta meg, hogy a spanyol bajnokságban négymeccses eltiltást kapott, így lemarad a Barcelona elleni rangadóról is. Ugyanakkor José Mourinho csapata Rómában akkor játszott jobban, amikor Vinícius már nem volt a pályán.

Koczó Dávid
2026. 10. 15. 10:28
Vinícius nem játszott jól a Roma ellen, José Mourinho lecserélte, a spanyol bajnokságban pedig eltiltás miatt nem számíthat rá a Real Madrid következő négy meccsén Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli

A spanyol csapat végül a 82. perc után három Arda Güler-szöglet után is gólt szerezve fordított. A török játékos ugyanúgy 3-1-es hátrányban állt be, mint a hajrábeli három gólszerző közül Endrick és Carlos Espí.

Vinícius reagált a súlyos eltiltásra

Bár közvetlenül nem fogta erre a gyengébb játékát, Vinícius kritizálta a La Liga versenybizottságát, amiért épp a Real Madrid BL-meccse előtti órákban hozta nyilvánosságra a négymeccses eltiltását. A brazil az eljárás mellett magát az ítéletet és a spanyol játékvezetők felfogását is kritizálta.

– Ott volt az egész napjuk, hogy kiszabják az eltiltást, de csak akkor szereztem róla tudomást, amikor megérkeztem a stadionba – panaszolta Vinícius, aki szerint a La Ligától nem kapott tájékoztatást az új szabályról, hogy az ellenfél hajának meghúzásáért piros lap jár. 

Soha nem követtem erőszakos durvaságot más játékos ellen. Velem szemben sokat szabálytalankodnak, én ilyenkor is mindig elégnek tartom a sárga lapot.

 Nem értem a játékvezetőket: 500 ellenem elkövetett szabálytalanságért öt piros lapot adtak, mindig Vini kapja a sárgákat. Meg kell védenünk a különleges játékosokat, mint Lamine Yamal a Barcelonában vagy Julián Álvarez az Atléticóban.

Vinícius eltiltása tovább nehezíti a helyzetét: a Roma elleni mérkőzés egyáltalán nem arra utal, hogy jelenleg pótolhatatlan lenne a Real Madridban, s posztriválisai a következő hetekben akár hosszabb távra is kiszoríthatják a csapatból.

Vinícius újra Willi Orbán ellen?

Mivel a spanyol bajnokságban nem játszhat, Vinícius legközelebb jövő héten, az RB Leipzig elleni BL-meccsen javíthat, ahol, ha lehetősége kap Mourinhótól, újra összecsaphat Willi Orbánnal. A brazil jelenlegi helyzetében biztosan nem veszítheti el úgy a fejét a magyar védővel szemben, mint a két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzésén.

 

Vinícius JúniorJosé MourinhoBajnokok LigájaAS RomaReal MadridSzóljon hozzá!

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

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