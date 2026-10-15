Az AEK Athén edzője igazságtalanságról beszél, az UEFA hazudik Varga Barnabás becseréléséről

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Sérülése után újra játszhatott Varga Barnabás, de az AEK Athén Sahtar Doneck elleni idegenbeli BL-mérkőzése így sem tartozik majd a magyar támadó kedvenc emlékei közé. Marko Nikolics a 79. percben cserélte volna be Luka Jovics helyére, de a bíró nem engedte, hogy Varga elfoglalja a szerb támadó helyét, s emberhátrányban gólt kapott az AEK. Az UEFA különös kommunikációja nem segít a helyzet értékelésében, mindeközben Nikolics másik bekapott gólt is a játékvezető nyakába varrt a 3-1-re elveszített meccs után.

Koczó Dávid
2026. 10. 15. 7:43
Marko Nikolics szerint a bíró döntően befolyásolta a meccset Fotó: AFP/Angelos Tzortzinis

Feltételezhetően azért, mert Jovics túl lassan jött le a pályáról, de ahelyett, hogy az UEFA beszámolója tisztázná a helyzetet, teljesen elhallgatja az igazságot. A 79. percre jegyzi fel Varga beállását, s a 80. percre Vinícius Tobías gólját, amellyet vezetést szerzett a Sahtar, noha teljesen nyilvánvaló a felvételekből, hogy a magyar támadó a találat idején még nem lehetett a pályán.

Nikolics: Igazságtalan az AEK veresége, a bíró befolyásolta az eredményt

Varga már akkor is dühösen reagált a megállítására, amikor még nem született meg a gól, nem csoda hogy az esetet a találkozó után is szóba hozták a görögök. Igaz, Nikolics nemcsak ezt a jelenetet kifogásolta.

Az eredmény nagyon igazságtalan annak fényében, ami a pályán történt. Sokkal jobbak voltunk, de két játékvezetői döntés befolyásolta az eredményt.

fakadt ki a sajtótájékoztatón a szerb szakember. – A büntető továbbra sem egyértelmű nekem, a második bekapott gólnál pedig tíz emberrel voltunk kénytelenek játszani.

Lovro Majer góljával az AEK vezetett, a Sahtar tizenegyesből egyenlített, majd a Jovics–Varga csere közben szerezte meg a vezetést, s végül 3-1-re nyert.

A statisztika alapján túlzó Nikolics értékelése, inkább kiegyenlített találkozóról lehet beszélni: az AEK többször lőtt (12-11), de kevesebbszer talált kaput (3-4), mint ellenfele, a várható gólok mutatója is minimális különbséget mutat: a büntetővel együtt 1,36 volt a Sahtar xG-mutatója, 1,34 a görög csapaté.

Az AEK Athén elveszítette idénybeli veretlenségét, a BL-folytatásban pedig két nagyon nehéz találkozó vár Vargáékra: jövő héten a Manchester City ellen újra Angliában, majd november 4-én hazai pályán, a Real Madrid ellen játszanak.

 

Varga BarnabásUEFABajnokok LigájaMarko NikolicsAEK AthénSzóljon hozzá!

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