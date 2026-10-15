Az AEK Athén edzője igazságtalanságról beszél, az UEFA hazudik Varga Barnabás becseréléséről

Feltételezhetően azért, mert Jovics túl lassan jött le a pályáról, de ahelyett, hogy az UEFA beszámolója tisztázná a helyzetet, teljesen elhallgatja az igazságot. A 79. percre jegyzi fel Varga beállását, s a 80. percre Vinícius Tobías gólját, amellyet vezetést szerzett a Sahtar, noha teljesen nyilvánvaló a felvételekből, hogy a magyar támadó a találat idején még nem lehetett a pályán.

Nikolics: Igazságtalan az AEK veresége, a bíró befolyásolta az eredményt

Varga már akkor is dühösen reagált a megállítására, amikor még nem született meg a gól, nem csoda hogy az esetet a találkozó után is szóba hozták a görögök. Igaz, Nikolics nemcsak ezt a jelenetet kifogásolta.

Az eredmény nagyon igazságtalan annak fényében, ami a pályán történt. Sokkal jobbak voltunk, de két játékvezetői döntés befolyásolta az eredményt.

– fakadt ki a sajtótájékoztatón a szerb szakember. – A büntető továbbra sem egyértelmű nekem, a második bekapott gólnál pedig tíz emberrel voltunk kénytelenek játszani.

Lovro Majer góljával az AEK vezetett, a Sahtar tizenegyesből egyenlített, majd a Jovics–Varga csere közben szerezte meg a vezetést, s végül 3-1-re nyert.