Gulácsi Vinícius ellen védhet, a legutóbbi ilyen meccsen a brazil torkon ragadta Willi Orbánt

A visszavágó, Gulácsi legutóbbi Real Madrid elleni fellépése után azonban nem gól adta a fő témát, hanem egy másik jelenet, amelynek Vinícius és Orbán volt a főszereplője.

Vinícius felöklelte, majd két kézzel torkon ragadta Willi Orbánt. A brazil megúszta sárgával a balhét, amiért a magyar védő később gyávának nevezte a játékvezetőt.

Ha Vinícius akkor megkapja a piros lapot, a párharc is másképp alakulhatott volna, az viszont teljesen biztos, hogy még nem lenne Gulácsi elleni gólja, azt ugyanis szűk tíz perccel az incidens után szerezte.

Willi Orban on Vinicius Jr.🗣: “The referees don't have the balls to put such players down. He grabs my neck with both hands. This is disrespectful.” https://t.co/fGhraKgK4l — Players Sayings (@PlayersSayings) March 7, 2024

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Mindez persze már a múlt, a jelenben Gulácsi már arra koncentrálhat, hogy a negyedik Real Madrid elleni mérkőzését esetleg lehozza kapott gól nélkül. Nem lesz egyszerű dolga, a Real Madrid hazai pályán még százszázalékos az idényben.

Ugyanakkor idegenben már két vereséget is szenvedett Mourinho csapata, így hét forduló 15 ponttal után csak negyedik a tabellán a még hibátlan Barcelona (21), valamint két legyőzője, az Atlético és a Real Betis (egyaránt 16) mögött.