Rendkívüli

Megjött az IMF kívánságlistája: brutális megszorításokat javasolnak a Tisza-kormánynak

Gulácsi Vinícius ellen védhet, a legutóbbi ilyen meccsen a brazil torkon ragadta Willi Orbánt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szombaton Gulácsi Péter csapata, a Villarreal a Real Madrid otthonában lép pályára a spanyol labdarúgó-bajnokságban. Úgy tűnik, Gulácsi hamar első számú kapus lett új klubjában. A magyar játékos korábban az RB Leipzig kapuját kétszer is védte Madridban, a legutóbbi fellépése Vinícius Júnior és Willi Orbán incidenséről maradt emlékezetes.

Koczó Dávid
2026. 10. 08. 19:55
Gulácsi Péter és a Villarreal a Real Madrid elleni bajnokira készül Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops

A visszavágó, Gulácsi legutóbbi Real Madrid elleni fellépése után azonban nem gól adta a fő témát, hanem egy másik jelenet, amelynek Vinícius és Orbán volt a főszereplője.

Vinícius felöklelte, majd két kézzel torkon ragadta Willi Orbánt. A brazil megúszta sárgával a balhét, amiért a magyar védő később gyávának nevezte a játékvezetőt.

Ha Vinícius akkor megkapja a piros lapot, a párharc is másképp alakulhatott volna, az viszont teljesen biztos, hogy még nem lenne Gulácsi elleni gólja, azt ugyanis szűk tíz perccel az incidens után szerezte.

A Real Madrid egyelőre nem dobogós, a Villarreal feljövőben

Mindez persze már a múlt, a jelenben Gulácsi már arra koncentrálhat, hogy a negyedik Real Madrid elleni mérkőzését esetleg lehozza kapott gól nélkül. Nem lesz egyszerű dolga, a Real Madrid hazai pályán még százszázalékos az idényben.

Ugyanakkor idegenben már két vereséget is szenvedett Mourinho csapata, így hét forduló 15 ponttal után csak negyedik a tabellán a még hibátlan Barcelona (21), valamint két legyőzője, az Atlético és a Real Betis (egyaránt 16) mögött.

A tavalyi bronzérmes Villarreal borzasztóan kezdte a bajnokságot, öt forduló után még nyeretlen volt, utána viszont két győzelemmel zárta a válogatottszünet előtti időszakot, így 8 ponttal már a tabella első felében, a kilencedik helyen áll.

 

Gulácsi PéterWilli OrbánVillarrealReal MadridVinícius JúniorSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekvagyonadó

Lomnici Zoltán: Gondolatok a vagyonadóról

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Magyar Péter kijelentése egy hazárdőr gazdaságpolitikai szemléletről tesz tanúbizonyságot.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu