Kane góllal ünnepelte angliai rekordját, a franciák korán örültek Olaszországban

Az angolok hatgólos vereséggel is garantáltan bejutottak volna a legjobb nyolc közé, a sikerükkel viszont vasárnap Spanyolországban a csoportelsőségért is harcba szállhatnak.

Harry Kane 126. alkalommal volt angol válogatott. Fotó: AFP/Ben Stansall

Csehország–Spanyolország 0-2

A már továbbjutott spanyol válogatott a pont nélkül álló csehekhez látogatott Mikel Oyarzabal és Lamine Yamal nélkül. A vendégek sorozatos támadása a 38. percben eredményezett gólt, Álex Baena tizenegyesből talált be (0-1). Szünet után lesgólig is eljutott a világbajnok, majd ugyan Csehország többször – még tíz emberre fogyatkozva is – veszélyeztetett, Spanyolország százszázalékos maradt. Marc Pubill 96. perces góljával ráadásul 2-0-s sikerrel.

A hispán csapat immáron 43 mérkőzés (2024. március) óta veretlen, Luis de la Fuente együttese vasárnap Anglia ellen Madridban hosszabbíthatja tovább ezt a sorozatot.

Az A divízióban az első két csapat minden csoportból a nyolc közé jut, a két legrosszabb negyedik kiesik a B ligába, míg a másik két negyedik, valamint a két legrosszabb mérlegű harmadik helyen záró válogatottra márciusban osztályozó vár a B divízió négy csoportmásodikja ellen. Utóbbi csoportjaiból az elsők feljutnak a legjobbak közé.

Nemzetek Ligája, 5. forduló:

A divízió:

1. csoport:

Törökország–Belgium 1-2 (1-2)

Olaszország–Franciaország 3-1 (1-1)

Az állás: 1. Olaszország 10 pont, 2. Franciaország 10, 3. Belgium 9, 4. Törökország 0.

3. csoport:

Csehország–Spanyolország 0-2 (0-1)

Anglia–Horvátország 2-1 (1-0)

Az állás: 1. (és már negyeddöntős) Spanyolország 15 pont, 2. (és már negyeddöntős) Anglia 12, 3. Horvátország 3, 4. Csehország 0.

C divízió:

1. csoport:

Albánia–Finnország 2-0 (1-0)

San Marino–Fehéroroszország 0-2 (0-2)

Az állás: 1. Albánia 12 pont, 2. Fehéroroszország 10, 3. Finnország 7, 4. San Marino 0.

2. csoport: