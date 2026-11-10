idezojelek
Vélemény

Messziről jött költő a Corvin mozinál

A költő elég messziről, vagy 170 kilométerről érkezett, de – úgy tűnt – igen jól ismerte az utat a Corvinig.

Domonkos László avatarja
Domonkos László
Messziről jött költő a Corvin mozinál
2026. 11. 10. 4:20
Fotó: Fortepan / Nagy Gyula
0

Azokat a gyerekeket is ők látják a legélesebb kontúrokkal, akiket úgy örökített meg a pesti folklór, hogy egy kissrác megkér egy idősebb urat: bácsi kérem, legyen szíves, adja oda ezt a csésze teát annak az orosz katonának. Miért nem adod oda te? Mert tőlem fél… Vagy: kissrác fut lélekszakadva a pesti utcán, többen szólongatják: mi van, öcsi, miért rohansz, jönnek az oroszok? A válasz: ugyan, oroszok… A mama!

Juhász Gyula most elfordul a Corvin mozi bejáratától, kinéz a körút felé, majd feltesz és meg is válaszol egy költői kérdést: november 4-én vajon ­miért hajnalban támadtak ránk? Mert olyankor még alszanak a gyerekek…

A szerző író

corvin mozijuhász gyulaemberek fehérbenSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkádár jános

Forgószél Tisza módra

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekeurópai bizottság

Gender és fölszabadulás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

A magyar sajtószabadság

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekplató

Platói szerelem

Pilhál György avatarja

Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu