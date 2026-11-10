Messziről jött költő a Corvin mozinál

Azokat a gyerekeket is ők látják a legélesebb kontúrokkal, akiket úgy örökített meg a pesti folklór, hogy egy kissrác megkér egy idősebb urat: bácsi kérem, legyen szíves, adja oda ezt a csésze teát annak az orosz katonának. Miért nem adod oda te? Mert tőlem fél… Vagy: kissrác fut lélekszakadva a pesti utcán, többen szólongatják: mi van, öcsi, miért rohansz, jönnek az oroszok? A válasz: ugyan, oroszok… A mama!