100 éves harc az erdélyi magyarságért: a Helikon egykor a szabadságról szólt, de mi maradt belőle 2026-ra?

Forrás: Facebook/Marosvécsi Kemény Várkastély

Leszármazottak kerekasztal beszélgetése: utódok Kemény János és Tompa László, Maksay Albert és Kós Károly, Asztalos István és Bánffy Miklós után. Itt. Körben Erdélyi Szépmíves Céh-könyvek és tömérdek Helikon-szám, találomra kézbe veszek egyet, jobbra fönn a csupa nagybetűs, fura egyen-betűtípusos szó: CENZURAT. 1935 április. Bánffy Miklós szicíliai útirajza, Kiss Jenő, Szemlér Ferenc, Kádár Imre versei. Tavaszy Sándor nagy tanulmánya Mikó Imréről, Erdély Széchenyijéről, Vita Zsigmond és Kolozsvári Grandpierre Emil recenziói.

A park. Ama híres-nevezetes Helikon-kőasztal, amit 1935-ben az írók ajándékaként Makkai Sándor adott át Keményéknek. Kós Károly tervei szerint készült, a fiatalon elhunyt Kuncz Aladár emlékét is megörökítve. Kopjafa, 55-ük előtt tisztelegve. Ülünk, még mindig kissé álombéli mámorba dermedten a helikoni asztal mellett, előttünk nemzetiszín szalaggal körbekötözve Kemény János sorai Séta bölcső-helyem körül című írásából: „erre vagy arra változhat az emberiség gondolatvilága, én hű maradok a helikoni gondolathoz! Erre kötelez az otthonom szelleme s a tisztelet mindaz iránt, ami bennünk ember s magyarként élt. hatott s maradandó értéket jelent.”

A Kós Károly tervei alapján készült Helikon-asztal (Fotó: Domokos László)

Nem nagyon van mit – nem nagyon volna – mindehhez hozzáfűzni, ha…ha 2026 különleges magyar nyarán itt a Maros völgyében, a nagy klasszikusok vécsi szentélyében ne történt volna meg az, ami a helikoni gyönyör-ízeket bizony erősen keser-édesre változtatta. Így utólag visszapillantva külön kimondhatóan: szomorú, felháborító és a jövőt illetően igencsak elgondolkodtató módon.

Történt, hogy a százéves ünnepségsorozat részeként a szervezők úgy gondolták: a múlt Helikont létehozó, a helikoni szellemet megalkotó alapítói, ama 26 erdélyi magyar író előtt a jelen 26 erdélyi magyar írója tisztelegjen, vállalva-deklarálva így a helikoni szellem folyamatosságát, fölmutatva: vannak, kik a nagy és dicső elődök helyére léptek. Helyettük egy üzenet érkezett: nem vállalják a részvételt, mivel nem tudják elfogadni, hogy Erdélybe jöjjön az az irodalomtudós (az eredeti programban többedmagával előadásra meghívott Takaró Mihályról van szó) – aki Orbán Viktor tanácsadója volt…

Nem tisztünk minősíteni, ítélkezni még kevésbé. Csak rekonstruáljuk a tényeket. És a helikoni keser-édes ízt, az erdélyi magyar irodalom páratlan nagyságát a magyar irodalomtörténetben, Erdély szerepét a múlt, a jelen és a jövendő magyar köztudatában, lelkiségében és teendőinek sokaságában. A többit az Erdélyi Helikon sok nagyságának egyike,bizonyos Tamási Áron így foglalta össze: „Morcos vagyok, mert évtizedeken keresztül a szabadságért sokat kellett fizetnem, de (…) makacsul azt mondom, hogy csak a szellemi tisztesség mezején érdemes élni. Mert ha van oltalom, akkor az író számára mégis itt van a legnagyobb oltalom. De hát ki ellen? A lelkiismeret zaklatásai ellen, a lelketlen színváltások ellen, a riadt tévelygések ellen; s természetesen a világi hatalom ellen is, mert hiszen a szellemi tisztesség dolgában a gyakorlat embere ésaz író gyakran elütő módon hangsúlyoz. (…) Szellemi tisztesség dolga (…) az is, hogy ki-ki a maga világképe szernt cselekedjék s szóljon; s hogy tisztelje a mások becsületes szellemi képét akkor is, haaz nem mindenben egyezik az övével. A többit bízza a sorsra, mely hosszú vagy rövidebb ideig a legváltozatosabb formákban jelentkezhetik, de végül, talán a besüppedt síron, mégis felragyog.”